O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e três requerentes para barrar irregularidades em pedidos de permissão de lavra garimpeira nos municípios de Apuí, Fonte Boa, Maués e Novo Aripuanã. A ação aponta o fracionamento artificial de áreas para contornar os limites legais de exploração, a omissão da ANM em aplicar suas próprias regras e a existência de lacunas no licenciamento ambiental estadual.

Em Maués, uma mesma pessoa deu entrada em 28 pedidos de garimpo em apenas dois dias de março de 2020. As áreas ficam coladas umas nas outras, acompanhando o trajeto de um mesmo rio. Como a lei permite no máximo 50 hectares por garimpeiro, os pedidos foram divididos em pequenos lotes abaixo desse limite. Na prática, porém, a soma chegava a 1.320,67 hectares, representando 26 vezes mais do que o permitido para pessoas físicas. Embora quatro processos tenham sido negados em outubro de 2025, 24 continuam ativos sem decisão, somando 1.141,11 hectares (mais de 22 vezes o limite).

Em Fonte Boa, a ação questiona um requerimento de 9.775,51 hectares da Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores (Goldcoop), protocolado em 2015 e que há mais de 11 anos não recebe nenhum ato de instrução. Segundo o MPF, além de a área ser quase dez vezes maior que o teto atual de mil hectares por título para cooperativas, o polígono interfere parcialmente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá e a cooperativa encontra-se com inscrição inapta no CNPJ desde maio de 2026.

Já em Apuí e em Novo Aripuanã, a Cooperativa dos Garimpeiros Mineradores do Brasil (Coomibra) tem um pedido de garimpo que reúne cinco terrenos diferentes em um só processo. Juntas, essas áreas somam 1.946,52 hectares, quase o dobro do máximo de mil hectares que uma cooperativa pode pedir.

Além de a lei exigir um pedido separado para cada área, o sistema oficial da ANM mostra um dado errado, registrando apenas 2,94 hectares. Além de a legislação proibir vários terrenos em um mesmo requerimento, o prazo para a cooperativa escolher apenas uma das áreas venceu em fevereiro de 2026 sem resposta e sem que a agência rejeitasse o processo.

Irregularidades e omissão

As irregularidades foram apuradas pelo MPF em inquérito civil instaurado a partir de nota técnica da Operação Amazônia Nativa (Opan), do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab).

Por meio do cruzamento de dados com imagens de satélite da plataforma MapBiomas (Monitor da Mineração), o MPF identificou sinais de extração mineral sem autorização em dois dos polígonos requeridos em Maués, ocorridos entre 2021 e 2023, inclusive com indícios de avanço da lavra para fora da área delimitada.

Durante o curso do inquérito civil, a ANM editou a Resolução nº 208/2025, que estabeleceu limite global de 50 hectares para pessoas físicas e o teto de mil hectares por título para cooperativas, além de regras de transição para adequação de pedidos pendentes.

Segundo o MPF, a própria agência reconheceu que os três casos investigados se enquadravam nas regras de transição, mas não tomou providências após o encerramento dos prazos de adequação, nem respondeu a uma requisição enviada em maio de 2026. No caso da Coomibra, a gerência regional da ANM chegou a rejeitar o parecer da sua própria área técnica, que recomendava o indeferimento do pedido.

A ação também inclui o Ipaam no polo passivo por conta de uma lacuna normativa reconhecida pelo próprio órgão estadual em 2022. Embora não tenha concedido licenças para essas áreas, o instituto informou que só exige Estudo de Impacto Ambiental (EIA) conjunto para grandes áreas contíguas registradas sob um “mesmo CNPJ”, deixando de avaliar os impactos cumulativos quando o fracionamento é feito por pessoas físicas, grupos familiares ou sob o mesmo responsável técnico.

O que o MPF pede à Justiça

O MPF pede, em caráter de urgência, que a Justiça determine à ANM a suspensão imediata dos efeitos dos 24 requerimentos minerários questionados, impedindo novos atos que permitam o avanço dos processos até o julgamento definitivo da ação. Também solicita que o órgão registre a existência do processo judicial nos cadastros minerários.

Também solicita que a ANM e o Ipaam realizem, em até 60 dias, vistoria conjunta nos dois polígonos de Maués com indícios de extração ilegal, adotando medidas de interdição, apreensão e autuação caso a atividade seja confirmada.

Pede ainda que o Ipaam seja proibido de conceder licenças ambientais para todas as áreas investigadas enquanto durar a ação, e que o requerente pessoa física seja impedido de realizar ou permitir mineração nos locais, bem como de negociar ou arrendar direitos ligados aos pedidos.

Na decisão final da ação, o MPF pede que a Justiça determine o cancelamento definitivo dos pedidos irregulares e obrigue a ANM a analisar outros processos de garimpo ligados aos mesmos envolvidos no Amazonas.

Além disso, pede que o Ipaam seja obrigado a criar, no prazo de seis meses, uma norma para avaliar de forma conjunta os pedidos de licença ambiental de terrenos vizinhos ou próximos, impedindo que grandes áreas de garimpo sejam avaliadas separadamente.

A ação de improbidade tramita na 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas sob a responsabilidade do 2° Ofício da Amazônia Ocidental, especializado no enfrentamento da mineração ilegal nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.