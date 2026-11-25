Os Estados Unidos propuseram nesta quarta-feira (25) a criação de novas tarifas sobre produtos brasileiros, incluindo uma taxa de 10% sobre aeronaves prontas. Segundo Washington, o Brasil não conseguiu corrigir o que o governo americano classifica como “atos, políticas e práticas irrazoáveis”.

Um alto funcionário do governo dos EUA afirmou a jornalistas que o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) propôs alterar as tarifas de 25% impostas em julho sobre alguns produtos brasileiros. Segundo ele, os dois países ainda apresentam “diferenças substanciais” sobre as práticas comerciais, apesar de várias rodadas de negociação realizadas ao longo do último ano.

“Diante da falta de progresso, o USTR está propondo modificar a ação comercial já existente, com base na Seção 301, para incentivar de forma mais eficaz o Brasil a retirar ou alterar os atos, políticas e práticas em questão”, afirmou o funcionário.

O Brasil foi o primeiro país atingido pela nova estratégia tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que trata de práticas comerciais consideradas desleais. As tarifas anteriores impostas por Trump com base em uma lei de emergência, que chegaram a 50% para produtos brasileiros, foram derrubadas pela Suprema Corte dos EUA em fevereiro.

Com as mudanças propostas, aeronaves brasileiras prontas passariam a pagar uma tarifa de 10% para entrar no mercado americano. A medida pode afetar especialmente a Embraer, uma das principais fabricantes brasileiras do setor. Atualmente isentas de tarifas nos EUA, as aeronaves prontas são o quarto principal produto da pauta de exportações do Brasil, segundo o funcionário.

Washington também propôs uma nova tarifa sobre o açúcar bruto e refinado importado fora das cotas estabelecidas pelos EUA. De acordo com o representante americano, a medida impediria que o produto brasileiro fosse enviado ao país por meio de terceiros para evitar a cobrança.

“A mudança proposta daria mais margem para negociar a eliminação dos atos, políticas e práticas irrazoáveis do Brasil e estabelecer condições mais equilibradas para empresas e trabalhadores americanos”, afirmou o funcionário.

Ele acrescentou que os Estados Unidos continuam abertos a novas negociações. “Tenho esperança de que possamos trabalhar para encontrar um acordo mutuamente satisfatório entre Brasil e Estados Unidos e garantir uma relação justa”, disse.

Washington acusa o Brasil de adotar práticas comerciais desleais em diferentes áreas, que vão do desmatamento ilegal ao sistema de pagamentos instantâneos Pix. O governo americano argumenta que o sistema prejudica empresas de cartões de crédito. Brasília rejeita todas as acusações.

A nova ofensiva comercial americana deve provocar protestos do governo brasileiro. Na terça-feira (24), o Brasil pediu a abertura de um painel de disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC) para analisar as tarifas impostas pelos EUA em julho com base na Seção 301. O pedido foi bloqueado pelos americanos no mesmo dia.

O funcionário afirmou que autoridades dos dois países se reuniram diversas vezes ao longo do último ano, inclusive em encontros entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, porém, o governo brasileiro não respondeu às reclamações apresentadas por Washington.

As tarifas anunciadas em julho foram resultado de meses de negociações sem acordo entre representantes dos dois países. Na ocasião, as medidas mantiveram e ampliaram as isenções para produtos brasileiros como carne bovina, café e aeronaves.

O Brasil também foi atingido por uma tarifa adicional de 12,5%, aplicada no âmbito de outra investigação baseada na Seção 301, que apura possíveis conexões com o uso de trabalho forçado nas cadeias de fornecimento de dezenas de países.

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