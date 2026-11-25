Meta nacional do CEP para Todos é atribuir endereço geral a todas as 12.348 favelas e comunidades urbanas do Brasil

Próximo de 1,4 milhão de moradores de 392 favelas e comunidades em 30 municípios do Amazonas já foram identificados pelo programa CEP para Todos. Desenvolvida pelos ministérios das Comunicações e das Cidades, em parceria com os Correios, a iniciativa garante o reconhecimento oficial dos endereços. Com isso, os moradores podem receber correspondências e encomendas, realizar cadastros e contratar serviços que exigem a comprovação de endereço com mais facilidade.

O avanço no Amazonas faz parte de uma conquista nacional: todas as 12.348 favelas e comunidades urbanas mapeadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já possuem um CEP geral atribuído. A meta, prevista inicialmente para dezembro de 2026, foi alcançada ainda em 2025.

“Ter um CEP significa muito mais do que receber uma correspondência. É dar visibilidade a comunidades inteiras, reconhecer o endereço de milhões de brasileiros e facilitar o acesso a serviços e oportunidades. Conseguimos alcançar a meta nacional com mais de um ano de antecedência e agora vamos avançar para que cada rua, viela e beco também tenha sua identificação própria”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Com a conclusão da primeira etapa, o programa avançou para a identificação e a codificação individualizada de ruas, vielas e becos. O objetivo é que cada via tenha seu próprio CEP, tornando a localização dos endereços mais precisa e facilitando a entrega de correspondências e encomendas. Até setembro, atualização mais recente, 31,03% da meta já está concluída.

Outra frente de atuação prevê ampliar a presença dos Correios nas comunidades, com a instalação de mais 10 canais de atendimento em todo o país, completando os 58 previstos. A iniciativa busca aproximar os serviços postais dos moradores, facilitar o acesso e reduzir a necessidade de deslocamento para utilizar esses serviços.

“Integrar esses territórios é garantir direitos, facilitar o acesso às políticas públicas e fortalecer a cidadania. A identificação dos endereços é um passo fundamental, mas queremos avançar ainda mais, aproximando os serviços postais dos moradores e fazendo com que essa inclusão se traduza em benefícios concretos para a população”, afirma a subsecretária de Governança das Entidades Vinculadas, Lumárya Souza de Sousa.



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