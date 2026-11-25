O Senado dos Estados Unidos está investigando uma possível situação de favorecimento envolvendo Vance em um negócio de petróleo. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
De acordo com a notícia, uma senadora está cobrando documentos sobre a licença concedida à empresa Vitol para comercializar petróleo venezuelano.
A reportagem não detalha outros pontos da investigação, como prazos, nomes de envolvidos ou desdobramentos do caso.
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