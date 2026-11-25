O Ministério Público do Paraguai acusou o ex-presidente paraguaio de lavagem de dinheiro e corrupção no caso Ueno Bank. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.

Segundo a reportagem, o ex-presidente já havia sido acusado anteriormente de quebra de confiança, administração em proveito próprio e associação criminosa.

As novas acusações se somam às anteriores no âmbito do caso envolvendo o Ueno Bank.

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