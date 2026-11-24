Jensen Huang, CEO da Nvidia.Evelyn Hockstein/ReutersO CEO da Nvidia, Jensen Huang, pediu desculpas nesta terça-feira (24) aos funcionários por ter violado o código de conduta da empresa e afirmou que está fazendo terapia.A declaração ocorreu um dia após o conselho de administração aprovar seu retorno ao comando da companhia, segundo informações da imprensa americana.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1“Cometi erros terríveis”, disse Huang durante uma reunião de uma hora com funcionários na sede da Nvidia, em Santa Clara, na Califórnia, informou o The New York Times, após analisar a transmissão do encontro.“Fui infiel a Lori e magoei meus filhos e, é claro, magoei todos vocês”, afirmou, em referência à esposa, com quem está casado há mais de 40 anos.Agora no g1Huang, que cofundou a Nvidia, havia renunciado ao cargo em 11 de novembro, após a revelação de relacionamentos extraconjugais.Um deles teria sido com uma funcionária da empresa. O outro, com Alice Huang, executiva de uma companhia cliente da Nvidia, que, segundo autoridades americanas, é suspeita de atuar como agente da inteligência chinesa.Na reunião, um dia após a aprovação de seu retorno pelo conselho, Huang reconheceu que não era “aceitável” ter descumprido um código de conduta cuja elaboração ele próprio ajudou a liderar, de acordo com o Times.O executivo também negou que tenha voltado ao cargo por pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o conselho de administração. Segundo Huang, os conselheiros investigaram os fatos e receberam garantias do governo americano de que ele não representava uma ameaça à segurança nacional.Jensen Huang volta à Nvidia: veja a cronologia da crise que envolve traição e espionagemTrump, no entanto, afirmou à CNBC na segunda-feira que conversou com o conselho sobre o retorno do executivo. “Conversei com eles, digamos assim”, disse. “E os convenci.”O The Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, informou que Huang agradeceu ao governo americano por ter dado à Nvidia acesso rápido a informações de inteligência. Segundo o jornal, esses dados ajudaram o conselho a decidir pela recondução do executivo.Ainda de acordo com o Journal, Huang afirmou que, a partir de agora, os funcionários que se reportam diretamente a ele enviarão ao conselho avaliações sobre seu comportamento.O CEO também rejeitou relatos de que seria um chefe abusivo e negou exercer um controle excessivamente centralizado sobre a Nvidia, empresa que fundou há cerca de três décadas.As ações da Nvidia fecharam em queda de 5,86% nas negociações desta terça-feira.A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da AFP.