Com o tema “Semeando escolhas para colher resultados”, a quarta edição do projeto de orientação vocacional encerrou o ano com vídeos, dança, música e o Biofiltro, finalista nacional.
A quadra da Escola Estadual São Francisco de Sales, em Barcelos (AM), sediou nesta terça-feira (24/11) a solenidade de culminância do Projeto Psicoorienta, edição 2026. Em sua quarta edição, a iniciativa de orientação vocacional atende alunos do Ensino Médio das escolas estaduais do município. O tema deste ano foi “Semeando escolhas para colher resultados”.
O projeto é desenvolvido pela psicóloga Sthephanne Flávia Teixeira Chaul, do setor psicossocial da Coordenadoria Regional de Educação de Barcelos. O objetivo é promover o autoconhecimento e ajudar os estudantes a escolher a profissão de forma consciente. A edição deste ano foi aberta em agosto, na Escola Estadual Angelina Palheta Mendes.
A mesa de honra foi composta por educadores e profissionais que colaboraram com o projeto ao longo do ano.
Durante a solenidade, fizeram uso da palavra os gestores das três escolas estaduais participantes (Angelina Palheta Mendes, Padre João Badalotti e São Francisco de Sales), os pedagogos, a coordenadora do projeto, psicóloga Sthephanne Flávia Teixeira Chaul, e os secretários municipais de Saúde e de Turismo, que representaram o prefeito de Barcelos, Radson Alves.
A Banda de Música do 3º BIS do Exército Brasileiro, sob o comando do maestro sargento Desidério, teve participação importante e abrilhantou a solenidade.
A parte solene terminou com a mensagem da coordenadora regional de Educação, professora Edna Eufrázio. Em seguida, começaram as apresentações das escolas.
Programação de apresentações
- Vídeo com as vivências dos alunos nas áreas profissionais que escolheram.
- Apresentação cultural da Escola Estadual São Francisco de Sales: os alunos encenaram o bailado dos peixes Acará-Disco e Cardinal, espécies ornamentais que são símbolo de Barcelos.
- Fala do aluno Tarso Chagas, representante da Escola São Francisco de Sales.
- Vídeo da Escola Estadual Padre João Badalotti.
- Fala do aluno Davi Lucas, representante da Escola Padre João Badalotti.
- Apresentação da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes.
- Fala do aluno Emanuel Augusto, representante da Escola Angelina Palheta Mendes.
Biofiltro fecha a programação
A última apresentação foi da Escola Angelina Palheta Mendes, com o Projeto Biofiltro, que transforma caroço de açaí e piaçava em tecnologia para filtrar água. O projeto está entre os finalistas do Solve for Tomorrow Brasil 2026.
A solenidade terminou com agradecimentos gerais a todos que contribuíram para mais uma edição do Psicoorienta.
Confira as 30 fotos da culminância
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