Com o tema “Semeando escolhas para colher resultados”, a quarta edição do projeto de orientação vocacional encerrou o ano com vídeos, dança, música e o Biofiltro, finalista nacional.

A quadra da Escola Estadual São Francisco de Sales, em Barcelos (AM), sediou nesta terça-feira (24/11) a solenidade de culminância do Projeto Psicoorienta, edição 2026. Em sua quarta edição, a iniciativa de orientação vocacional atende alunos do Ensino Médio das escolas estaduais do município. O tema deste ano foi “Semeando escolhas para colher resultados”.

O projeto é desenvolvido pela psicóloga Sthephanne Flávia Teixeira Chaul, do setor psicossocial da Coordenadoria Regional de Educação de Barcelos. O objetivo é promover o autoconhecimento e ajudar os estudantes a escolher a profissão de forma consciente. A edição deste ano foi aberta em agosto, na Escola Estadual Angelina Palheta Mendes.

A mesa de honra foi composta por educadores e profissionais que colaboraram com o projeto ao longo do ano.

Durante a solenidade, fizeram uso da palavra os gestores das três escolas estaduais participantes (Angelina Palheta Mendes, Padre João Badalotti e São Francisco de Sales), os pedagogos, a coordenadora do projeto, psicóloga Sthephanne Flávia Teixeira Chaul, e os secretários municipais de Saúde e de Turismo, que representaram o prefeito de Barcelos, Radson Alves.

A Banda de Música do 3º BIS do Exército Brasileiro, sob o comando do maestro sargento Desidério, teve participação importante e abrilhantou a solenidade.

A parte solene terminou com a mensagem da coordenadora regional de Educação, professora Edna Eufrázio. Em seguida, começaram as apresentações das escolas.

Programação de apresentações

Vídeo com as vivências dos alunos nas áreas profissionais que escolheram. Apresentação cultural da Escola Estadual São Francisco de Sales: os alunos encenaram o bailado dos peixes Acará-Disco e Cardinal, espécies ornamentais que são símbolo de Barcelos. Fala do aluno Tarso Chagas, representante da Escola São Francisco de Sales. Vídeo da Escola Estadual Padre João Badalotti. Fala do aluno Davi Lucas, representante da Escola Padre João Badalotti. Apresentação da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes. Fala do aluno Emanuel Augusto, representante da Escola Angelina Palheta Mendes.

Biofiltro fecha a programação

A última apresentação foi da Escola Angelina Palheta Mendes, com o Projeto Biofiltro, que transforma caroço de açaí e piaçava em tecnologia para filtrar água. O projeto está entre os finalistas do Solve for Tomorrow Brasil 2026.

A solenidade terminou com agradecimentos gerais a todos que contribuíram para mais uma edição do Psicoorienta.

Galeria Confira as 30 fotos da culminância Mesa de honra e autoridades reunidas na quadra da São Francisco de Sales Banda de Música do 3º BIS do Exército Brasileiro Pronunciamento durante a solenidade Mesa de honra e convidados da culminância Mesa de honra com a marca do Projeto Psicoorienta Pronunciamento à mesa de honra Convidados à mesa de honra Convidados à mesa de honra Mesa de honra da culminância do Projeto Psicoorienta 2026 Pronunciamento durante a solenidade Pronunciamento durante a solenidade Pronunciamento à mesa de honra Pronunciamento à mesa de honra Apresentação cultural da Escola São Francisco de Sales com o bailado dos peixes Acará-Disco e Cardinal Alunos da São Francisco de Sales em cena na quadra durante o bailado dos peixes Estudante fala ao público durante a solenidade Estudante se apresenta na quadra Estudante se apresenta na quadra Estudante ao microfone Estudante ao microfone na culminância do projeto Estudantes acompanham a solenidade Momento de fala à mesa de honra Participante da solenidade Participante da solenidade Participante da solenidade Participantes da solenidade Participantes da solenidade Telão exibe conteúdo durante a culminância Corpo de Bombeiros Militar presente na culminância Estudantes participantes do Psicoorienta 2026 reunidos na quadra

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