Uma passageira, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante nesta terça-feira (24) ao tentar embarcar com cerca de três quilos de maconha do tipo skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona Oeste de Manaus. Ela tinha como destino Recife (PE).

De acordo com a Polícia Federal (PF), a mulher foi abordada durante uma fiscalização de rotina. Na revista pessoal, os agentes encontraram volumes escondidos junto ao corpo dela.

Ao fazer uma inspeção mais detalhada, os policiais identificaram sete tabletes da droga.

A passageira foi presa em flagrante e levada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde foram realizados os procedimentos legais.