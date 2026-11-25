Lula assina decreto com regras para o fim da escala 6×1A transição para o fim da escala 6×1 não vai mexer apenas nos dias de folga dos trabalhadores. Ela também vai aumentar o valor das horas extras pagas pelas empresas.Isso significa que quem continuar fazendo a mesma quantidade de horas extras poderá receber mais por elas, mesmo sem ganhar um aumento de salário. O motivo é simples: o salário mensal continuará o mesmo, mas será dividido por uma quantidade menor de horas trabalhadas.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Para mostrar como isso vai funcionar na prática, o g1 criou uma calculadora que mostra quanto vale sua hora extra hoje e quanto ela passará a valer em cada etapa da transição para a jornada 5×2.Basta informar o salário bruto, quantas horas extras você costuma fazer por mês e qual é o adicional pago pela empresa. A ferramenta estima o valor de cada hora extra e quanto você receberia por elas nos três cenários.🫵 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A CALCULADORA. Ao clicar, você será direcionado para a página da ferramenta.Os resultados são estimativas brutas. Para fazer a comparação, a calculadora considera que o salário, a quantidade de horas extras e o percentual de adicional permanecerão iguais durante toda a transição. Descontos e outros adicionais trabalhistas não entram na conta.📌 Importante: A calculadora foi criada com base nas regras atualmente vigentes para a transição da escala 6×1 para a 5×2, considerando a Emenda Constitucional, as decisões do STF e os decretos e portarias publicados pelo governo federal para regulamentar a mudança. Os cálculos foram validados por Silvia Rebello Monteiro, advogada trabalhista e sócia do Urbano Vitalino Advogados.Ao longo desta reportagem, entenda ainda:Por que a hora extra vai ficar mais cara?Como ficará a jornada em cada etapa?E as folgas? Poderão ser em qualquer dia da semana?Domingos e feriados podem ser trabalhados?Como ficam os contratos de trabalho antigos?E quem trabalha em escalas especiais, como 12×36?Hora extra mais cara significa mais contratações?Por que a hora extra vai ficar mais cara?A resposta está no chamado divisor, número usado para calcular quanto vale cada hora de trabalho.Hoje, um trabalhador que cumpre jornada de 44 horas semanais tem o salário mensal dividido por 220 horas. É assim que se chega ao valor da hora normal de trabalho.Com a redução da jornada, essa conta também vai mudar. O divisor cairá primeiro para 210 horas e, depois, para 200 horas.É aí que entram as horas extras: como elas são calculadas a partir do valor da hora normal, acrescido do adicional previsto em lei ou em acordo coletivo, também ficarão mais caras.Abaixo, veja quando cada um desses divisores passa a valer:Até 15 de dezembro de 2026Jornada máxima de 44 horas semanais;Divisor de 220 horas.De 16 de dezembro de 2026 a 15 de dezembro de 2027Jornada máxima de 42 horas semanais;Divisor de 210 horas.A partir de 16 de dezembro de 2027Jornada máxima de 40 horas semanais;Divisor de 200 horas.A regulamentação do fim da escala 6×1 garante que a redução da jornada não poderá provocar corte salarial. A advogada trabalhista Silvia Rebello Monteiro explica o impacto usando como exemplo um empregado que recebe R$ 2 mil por mês.“Para um empregado que recebe R$ 2 mil por mês e hoje trabalha 44 horas semanais, o salário-hora passa de R$ 9,09, com o divisor 220, para R$ 9,52 na primeira etapa e R$ 10,00 ao fim da transição. Mantido o mesmo percentual de adicional, cada hora extra ficará cerca de 4,8% mais cara na primeira etapa e 10% mais cara ao fim da transição”, afirma.Carteira de trabalho digitalMarcelo Camargo/Agência BrasilComo ficará a jornada em cada etapa?A implementação ocorrerá em duas etapas.Na primeira fase, que começa em 16 de dezembro de 2026, a jornada máxima será reduzida de 44 para 42 horas semanais.Um ano depois, em 16 de dezembro de 2027, entrará em vigor o limite definitivo de 40 horas semanais.Como o novo modelo garante dois dias de descanso remunerado por semana, nesta primeira fase, as 42 horas precisarão ser distribuídas ao longo de cinco dias de trabalho.Na prática, isso resulta em jornadas de 8 horas e 24 minutos por dia. Os 24 minutos que ultrapassarem a jornada de 8h, nesta primeira fase, não geram pagamento de hora extra.👷‍♀️ Segundo estimativas do governo federal, cerca de 14,8 milhões de trabalhadores que atualmente cumprem a escala 6×1 serão diretamente afetados pelas mudanças. Outros 21,7 milhões de trabalhadores que já atuam em escalas de cinco dias por semana também deverão ser beneficiados pela redução gradual da jornada.E as folgas? Poderão ser em qualquer dia da semana?A nova regra garante dois períodos de descanso remunerado por semana. Cada um deles deverá ter pelo menos 24 horas consecutivas.As folgas poderão acontecer em dias seguidos, e uma delas deverá coincidir preferencialmente com o domingo.⚠️ Isso não significa, porém, que todos os trabalhadores terão necessariamente sábado e domingo livres. A regulamentação permite que sindicatos e empresas negociem outras formas de organizar as escalas, especialmente em setores que não podem parar, como comércio, turismo, hotelaria, transporte e serviços essenciais.Nesses casos, será preciso preservar uma média equivalente a dois dias de descanso por semana ao longo do mês. Também deverá ser respeitado o limite máximo de seis dias consecutivos de trabalho.Domingos e feriados podem ser trabalhados?A nova regulamentação não proíbe o trabalho nesses dias. Ela mantém as hipóteses já autorizadas pela legislação trabalhista.✍🏼 Quando o trabalho aos domingos ou feriados for permitido, o empregado deverá receber a remuneração correspondente. Se não houver uma folga compensatória na mesma semana, terá direito ao pagamento em dobro pelo dia trabalhado.Há também regras específicas sobre a frequência das folgas aos domingos.No comércio em geral, o descanso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez a cada três semanas.Nas demais atividades, essa coincidência deverá ocorrer preferencialmente ao menos uma vez a cada quatro semanas.Decreto assinado por Lula e decisão do STF detalham a transição da jornada, o cálculo das horas extras e as regras para folgas e escalas especiais.PexelsComo ficam os contratos de trabalho antigos?A regulamentação determina que a redução da jornada também será aplicada aos contratos de trabalho já existentes. O texto deixa expresso que a mudança não poderá resultar em redução salarial nominal, proporcional ou de qualquer outra natureza.Os pisos salariais atualmente vigentes também ficam preservados.Além disso, a norma esclarece que a redução do limite semanal não implicará diminuição proporcional das jornadas que já estejam fixadas em 40 horas semanais ou menos.Já os acordos e convenções coletivas incompatíveis com a nova Constituição perderão validade quando as novas regras entrarem em vigor. As cláusulas que não entrarem em conflito continuarão produzindo efeitos normalmente.E quem trabalha em escalas especiais, como 12×36?O decreto também trouxe regras específicas para alguns regimes especiais de trabalho.Nos turnos ininterruptos de revezamento, continua assegurada a jornada de seis horas diárias. Ao mesmo tempo, negociações coletivas deverão respeitar os novos limites constitucionais de jornada e os dois dias de descanso semanal.Já para quem trabalha na escala 12×36, a regulamentação prevê compensação de jornada ou pagamento de horas extras quando a média de horas trabalhadas ultrapassar os novos limites semanais previstos pela Constituição.As condições específicas deverão ser definidas em acordos ou convenções coletivas.Hora extra mais cara significa mais contratações?Essa é uma consequência possível, mas não automática. Com o aumento do custo das horas extras, algumas empresas podem preferir reorganizar as escalas ou ampliar as equipes. Mas a decisão entre contratar um funcionário ou continuar recorrendo às horas extras depende das necessidades de cada negócio.É o que explica Silvia Rebello Monteiro. Segundo ela, o trabalho extra ainda pode ser uma alternativa mais flexível para situações pontuais, como períodos de maior movimento ou ausência de funcionários.“Encarecer a hora extra, por si só, não garante a criação de empregos. Para cobrir picos de demanda ou ausências pontuais, a hora extra dá à empresa flexibilidade para ajustar a equipe, dentro dos limites legais. Uma nova contratação envolve custos recorrentes com salário, encargos e benefícios.”A advogada avalia que o desafio será especialmente grande para empresas que funcionam todos os dias da semana. Elas precisarão reorganizar as escalas para garantir os novos períodos de descanso sem comprometer o funcionamento dos negócios.“A garantia de dois dias de descanso por semana, sem redução salarial, é uma conquista para os trabalhadores. Para as empresas, especialmente as que operam sete dias por semana, a mudança traz dois desafios: reorganizar as escalas e absorver o aumento do custo de cada hora extra.”