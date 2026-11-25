A Mega-Sena não teve nenhum ganhador com as seis dezenas acertadas no sorteio mais recente. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 75 milhões para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram: 10 – 14 – 27 – 28 – 47 – 57.

O sorteio ocorreu nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, conforme informado pela fonte Jovem Pan.

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