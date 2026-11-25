O ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel Mendes, foi preso após permanecer foragido por 10 meses. A informação foi divulgada nesta quarta-feira.

Segundo a fonte, João Ricardo Rangel Mendes responde a um processo por furto de obras de arte.

A prisão ocorre após o período em que o ex-CEO esteve foragido. Não há informações divulgadas sobre o local da prisão ou as circunstâncias da captura.

Fonte: Jovem Pan

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