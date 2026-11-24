Um atentado com carro-bomba no centro da Colômbia deixou 25 pessoas feridas. A informação é da Jovem Pan.

Até o momento, o ataque não foi reivindicado por nenhum grupo.

As autoridades locais ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da explosão ou o estado de saúde das vítimas.

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