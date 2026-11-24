Como identificar sites e anúncios falsos e evitar golpes nas compras onlineVocê encontra o produto que tanto queria pela metade do preço, mas o anúncio diz que a oferta acaba em 30 segundos. Você arriscaria? Antes de pagar, vale conferir se você está mesmo no site oficial da loja.Essa pressa pode fazer parte do golpe. Sites falsos usam contagens regressivas e avisos de “últimas unidades” para pressionar você a comprar sem pensar duas vezes.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Antes de clicar em uma oferta, confira o endereço do site. O cuidado também vale para anúncios patrocinados nas redes sociais e nos resultados de busca, já que golpistas podem pagar para divulgar páginas falsas.No vídeo acima, veja outras dicas para se proteger de golpes online na Black Friday.Black Friday: como identificar sites e anúncios falsos para não cair em golpesCardMapr/Unsplash