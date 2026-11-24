O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Botafogo em partida realizada no Estádio do Engenhão. O duelo foi válido pelo confronto entre as duas equipes.
Segundo a Jovem Pan, o resultado fez o São Paulo atingir a chamada ‘meta Crespo’ no campeonato. A informação foi divulgada na noite de 24 de novembro de 2026.
O jogo terminou com igualdade no placar, sem mais detalhes divulgados sobre os gols ou o desenrolar da partida.
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