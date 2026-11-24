A Câmara dos Deputados rejeitou os destaques apresentados ao texto-base do ajuste fiscal. Com isso, o projeto seguirá para sanção do presidente Lula.

A expectativa do governo Lula é de ter economia de até R$ 50 bilhões em 2027 com a aprovação do pacote fiscal.

A decisão da Câmara encerra a análise dos destaques e mantém o texto-base aprovado pelos parlamentares. O projeto agora aguarda a sanção presidencial para entrar em vigor.

Fonte: Jovem Pan

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