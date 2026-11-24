A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (23) o texto-base da deliberação sobre o ajuste fiscal. A votação ocorreu na Casa Baixa e o texto foi acatado com 353 votos a favor.

O placar registrou ainda 128 votos contra e cinco abstenções. A aprovação do texto-base representa um passo importante na tramitação da matéria na Câmara.

A votação foi realizada na sessão desta segunda-feira (23), conforme divulgado pela Jovem Pan.

Fonte: Jovem Pan

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