BRB não divulga balanço de 2025 dentro do prazoJornal Nacional/ ReproduçãoO Banco de Brasília (BRB) afirmou que continua operando normalmente e prestando serviços aos clientes após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinar, nesta segunda-feira (23), a suspensão do registro da instituição como companhia aberta.✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 DF no WhatsApp.Em fato relevante divulgado ao mercado, o BRB ressaltou que a decisão da CVM se restringe ao mercado de capitais e não implica a suspensão das atividades bancárias.“O BRB permanece em pleno funcionamento, mantendo a prestação regular de seus produtos e serviços, o atendimento a seus clientes e o cumprimento de suas obrigações perante depositantes, fornecedores e demais parceiros comerciais”, afirmou o banco.CVM suspende registro do BRB, há 1 ano sem divulgar balanço; banco fica impedido de negociar açõesAções do BRB perderam quase 75% do valor em um ano; entendaBRB entra na Justiça contra 7 ex-gestoresA suspensão foi determinada pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da CVM porque o BRB está há mais de 12 meses sem cumprir obrigações periódicas previstas na regulamentação.Enquanto a suspensão permanecer em vigor, os valores mobiliários emitidos pelo banco não poderão ser negociados em mercados regulamentados, como a B3.Relação com o Banco MasterNo comunicado, o BRB relacionou o processo de regularização das informações aos acontecimentos envolvendo instituições do conglomerado Banco Master.Segundo o banco, as sucessivas liquidações de instituições ligadas ao Master e os desdobramentos judiciais, administrativos e regulatórios tiveram reflexos patrimoniais, contábeis e jurídicos sobre o BRB.A instituição afirmou ainda que esses acontecimentos aumentaram a complexidade da avaliação das contas e podem exigir revisão de registros, reavaliação de posições patrimoniais e reconstrução de informações contábeis de períodos anteriores.O BRB se declarou uma instituição “afetada e potencialmente lesada” pelos acontecimentos envolvendo o Banco Master e informou que adota medidas para preservar seus direitos, apurar responsabilidades e buscar a reparação de eventuais prejuízos.Segundo o documento, a atual administração também trabalha para recompor o patrimônio do banco, fortalecer a estrutura econômico-financeira e regularizar as obrigações de divulgação de informações.LEIA TAMBÉM:Celina Leão terá desafio de sanar crise no BRB e equilibrar contas públicas do DF no novo mandatoBRB: decisão de comprar Master foi tomada em reunião na Suíça com Ibaneis, Paulo Henrique e Vorcaro, aponta PFEntenda a crise no BRBA atual crise do BRB está ligada às negociações e operações realizadas com o Banco Master.Em março de 2025, o banco público anunciou a intenção de comprar parte da instituição privada.A operação previa a compra de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master, após autorização aprovada pela Câmara Legislativa do DF.Em novembro do mesmo ano, o Banco Master passou a ser alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga um esquema de fraudes financeiras.As investigações avançaram e passaram a analisar também negócios realizados entre BRB e Master.Segundo a Polícia Federal, o banco público adquiriu ativos ligados ao Master que hoje estão sob suspeita de irregularidades.O banco distrital injetou R$ 16,7 bilhões no Master. Segundo a Polícia Federal, pelo menos R$ 12,2 bilhões dessas operações apresentam indícios de irregularidades.Em abril deste ano, uma nova fase da investigação levou à prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.A PF afirma que ele teria permitido negócios com o Master sem lastro e sem seguir práticas adequadas de governança.O que diz o Fato Relevante“O BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 e na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou, nesta data, a suspensão de seu registro de companhia aberta, nos termos do art. 57 da Resolução CVM nº 80/2022, em razão do descumprimento, por período superior a 12 meses, de obrigações periódicas previstas na referida regulamentação.Nos termos da decisão, enquanto perdurar a suspensão do registro, os valores mobiliários de emissão da Companhia não poderão ser admitidos à negociação em mercados regulamentados.A Companhia esclarece que a medida determinada pela CVM se restringe ao âmbito do mercado de capitais, não implicando a suspensão de suas atividades bancárias. O BRB permanece em pleno funcionamento, mantendo a prestação regular de seus produtos e serviços, o atendimento a seus clientes e o cumprimento de suas obrigações perante depositantes, fornecedores e demais parceiros comerciais, preservada a continuidade de suas operações.O BRB reconhece a relevância da situação e reafirma seu compromisso com o cumprimento das obrigações legais e regulatórias, bem como com a preservação dos interesses de seus clientes, acionistas, investidores, credores e demais partes interessadas.O processo de regularização das obrigações informacionais ocorre em um contexto de circunstâncias extraordinárias e adversas, relacionadas aos acontecimentos envolvendo instituições integrantes do conglomerado Banco Master, às sucessivas liquidações de instituições a ele vinculadas e aos respectivos desdobramentos judiciais, administrativos e regulatórios, com reflexos patrimoniais, contábeis e jurídicos sobre o BRB.A sucessão desses acontecimentos e a identificação de eventos subsequentes ampliam a complexidade da avaliação de seus efeitos, inclusive quanto à necessidade de revisão de registros, reavaliação de posições patrimoniais e reconstrução de informações contábeis relativas a períodos anteriores, observados os critérios técnicos, normativos e prudenciais aplicáveis. Nesse contexto, a Companhia figura como instituição afetada e potencialmente lesada, adotando medidas destinadas à preservação de seus direitos, à apuração de responsabilidades e à reparação de eventuais prejuízos.Desde sua assunção, a atual Administração, em conjunto com o acionista controlador, vem empreendendo esforços contínuos e prioritários para promover a recomposição patrimonial da Companhia, fortalecer sua estrutura econômico-financeira, aprimorar seus mecanismos de governança e assegurar a regularização de suas obrigações informacionais, observando os princípios da fidedignidade, relevância, transparência e consistência técnica das informações prestadas aos órgãos reguladores e ao mercado.O BRB reitera seu respeito à atuação da CVM, do Banco Central do Brasil e dos demais órgãos competentes, permanecendo empenhado na recuperação patrimonial, no fortalecimento de sua governança, na manutenção da normalidade de suas operações e no pleno restabelecimento da regularidade de suas obrigações informacionais, com responsabilidade institucional, rigor técnico e observância das melhores práticas de mercado.A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de eventuais desdobramentos relevantes, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.”Leia mais notícias sobre a região no g1 DF.