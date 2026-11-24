E aí, cinéfilo de plantão! O dia 24 de novembro de 2026 chegou com um cardápio bem variado nos serviços de streaming — tem desde aquele blockbuster que promete dividir opiniões até séries de crime que grudam na tela. Separamos os sete títulos que estão dominando as listas de mais assistidos em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max, com notas que vão de 0.0 a 8.7 e muita coisa para comentar. Pega a pipoca e vem conferir o que vale a sua próxima maratona!

Começando pelo elefante na sala: **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10) está dando o que falar, e não exatamente pelo motivo que a Marvel gostaria. O filme coloca heróis icônicos de três universos diferentes em rota de colisão mortal diante de uma ameaça existencial sem precedentes, mas a recepção foi tão catastrófica que a nota zerada virou meme nas redes. Vale assistir por curiosidade mórbida e para tirar suas próprias conclusões — disponível no Disney+.

Já **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (7.8/10) é o oposto: aclamação! O filme revisita Panem 24 anos antes dos eventos da saga original, começando na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes, o famoso Segundo Massacre Quaternário. Para os fãs da franquia, é um prato cheio de lore e tensão — está no Prime Video e vale cada minuto.

Se você é do time que já está no clima natalino, **Correndo para o Natal** (5.6/10) entrega a dose de romance que pede: os editores rivais Ryan Mitchell e Hannah Hendricks ficam presos por causa de uma tempestade, dividem um carro alugado rumo a Nova York e, entre imprevistos na estrada e paradas em cidadezinhas, o espírito natalino transforma a rivalidade em algo inesperado. Comédia romântica leve, disponível na Netflix para desligar o cérebro e aquecer o coração.

Para quem gosta de jornalismo e bastidores, **O Outro Lado das Redes** (7.0/10) é parada obrigatória. O filme acompanha Frances Haugen, jovem engenheira do Facebook, que com a ajuda de Jeff Horwitz, repórter do The Wall Street Journal, embarca numa jornada arriscada revelando segredos bem guardados da rede social. Documental tenso e necessário, no Max.

A série **Dig** (6.4/10) chega discreta, mas com nota razoável e um público fiel — o suspense está disponível na Netflix e funciona bem para quem gosta de maratonar tramas de investigação em ritmo acelerado.

Já **Terra da Máfia** (8.7/10) é a nota mais alta da lista e não é à toa: o poder está em disputa quando duas famílias do crime se chocam numa batalha que ameaça derrubar impérios e arruinar vidas, com Harry Da Souza, um “resolvedor de problemas”, no meio do fogo cruzado. Drama criminal de primeira, no Prime Video — se você gosta de lealdade testada e reviravoltas, é a pedida.

Fechando a lista, a série sul-coreana **대리수능** (0.0/10) é a grande incógnita do dia. A produção está entre as mais assistidas, mas ainda não emplacou avaliação do público — o que só aumenta a curiosidade. Disponível na Netflix, é aquela aposta para quem gosta de descobrir tendências antes de todo mundo.

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