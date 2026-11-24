A Justiça Federal anulou as decisões que autorizavam a exploração de ouro por dragagem no Rio Madeira, no trecho situado entre os municípios de Manicoré e Humaitá, no Sul do Amazonas. Com a medida, voltam a perder a validade as seis licenças ambientais concedidas à Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia (Coogam) e à Cooperativa dos Extrativistas Minerais Familiares de Manicoré (Coemfam).

A decisão foi tomada por unanimidade pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, durante sessão realizada no último dia 4 de novembro, com acórdão assinado pelo relator, desembargador federal João Carlos Mayer Soares, em 9 de novembro. A Corte também determinou a notificação oficial do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) sobre o cancelamento imediato das autorizações.

Falha processual derrubou autorizações

Conforme o acórdão, a suspensão das licenças não decorreu da análise do mérito ambiental da atividade, mas de um erro técnico na tramitação jurídica do processo. Segundo o relator, a Coogam recorreu de uma sentença em setembro de 2021 sem anexar, no ato do protocolo, as razões que fundamentavam o pedido — informando que enviaria os argumentos posteriormente.

O desembargador esclareceu que o envio posterior de razões recursais é admitido apenas na esfera penal, sendo vedado em ações de natureza cível, como a que discute o licenciamento mineral no Rio Madeira. Embora a defesa tenha protocolado a argumentação no dia seguinte, o tribunal entendeu que o prazo legal já havia se encerrado no primeiro protocolo.

Com a rejeição do recurso por intempestividade, perderam efeito todas as liminares e decisões provisórias concedidas ao longo do processo — incluindo a liminar de agosto deste ano que havia obrigado o Ipaam a reativar as licenças por doze meses.

Entenda o caso

Em setembro de 2026, o Ipaam emitiu licença de operação para a extração de ouro por meio de dragas — embarcações equipadas com sistemas de sucção e escavação do leito submerso — em uma área de 14.747,63 hectares entre Manicoré e Humaitá.

A liberação ocorreu exclusivamente para cumprir uma determinação judicial de 25 de agosto, que havia restabelecido seis licenças originalmente emitidas em 2017. Na ocasião, ao classificar o empreendimento como de grande potencial poluidor, o órgão ambiental impôs 22 condicionantes técnicas para a operação, proibindo a atividade nas margens do rio, em áreas de desova de quelônios, nas proximidades de igarapés e afluentes, além do descarte de óleo, graxa ou resíduos na água.

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