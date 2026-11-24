A Coreia do Sul mobilizou suas forças após a entrada de aviões russos em sua zona de defesa aérea. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24).
Segundo o porta-voz do Estado-Maior, Jang Do-young, as forças do país foram mobilizadas ‘por precaução’.
O episódio envolveu o envio de caças sul-coreanos, conforme indicado no título da notícia original.
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