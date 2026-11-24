O cantor MC Ryan SP é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira (24), em São Paulo, para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilícitas. A ação integra três operações simultâneas que cumprem 72 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 4,3 bilhões em bens e valores entre todos os investigados.

As operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce investigam grupos suspeitos de obter recursos por meio de fraudes digitais e utilizar estruturas empresariais para movimentar dinheiro no Brasil e no exterior. Segundo a PF, parte dos investigados já havia sido identificada em apurações anteriores relacionadas à lavagem de capitais.

O cantor é alvo de uma medida de bloqueio patrimonial. À CNN Brasil, a defesa de MC Ryan SP informou que ele permanece em liberdade, conforme decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Os advogados também afirmaram que, até o momento, não tinham conhecimento de novas ordens de bloqueio de bens contra o artista na operação desta terça-feira.

As diligências ocorrem em São Paulo, Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, no estado paulista, além de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Operações

A Operação Narco Azimut III investiga um esquema de movimentação financeira que teria ultrapassado R$ 1,1 bilhão, por meio de transferências bancárias de valores elevados e utilização de criptoativos.

Já a Narco Oriente apura a atuação de uma organização criminosa transnacional, composta principalmente por pessoas de nacionalidade chinesa, suspeita de movimentar mais de R$ 3,2 bilhões. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada e instituições de pagamento para ocultar recursos provenientes de atividades ilícitas.

Entre os crimes investigados estão golpes aplicados por meio de falsas plataformas de apostas online, que dificultavam o saque de valores depositados pelas vítimas, e ofertas fraudulentas de emprego, inclusive no exterior, que exigiam pagamentos antecipados para a liberação de supostas vagas ou recompensas.

A terceira operação, denominada Narco Alicerce, busca identificar e atingir o patrimônio de investigados na Operação Narco Fluxo. Durante as apurações, a PF identificou suspeitas de ocultação de bens e valores, incluindo imóveis de alto padrão, e obteve autorização judicial para o bloqueio e sequestro desse patrimônio.