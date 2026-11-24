Festival de Cinema Close reúne 27 produções nacionais em programação gratuita, desta terça-feira (24) até sexta-feira (27)

O Cineteatro Guarany recebe, a partir desta terça-feira (24) até sexta-feira (27), sempre às 18h30, a terceira edição do Festival de Cinema Close, evento apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Com entrada gratuita, o evento reúne 27 produções audiovisuais de diferentes regiões do Brasil, distribuídas entre mostras de videoclipes, documentários e filmes de ficção.

A programação contempla trabalhos que abordam diferentes experiências, identidades e perspectivas da comunidade LGBT+, fortalecendo o espaço de circulação do audiovisual independente e o reconhecimento de realizadores de diversas regiões do país.

As exibições estão organizadas em três mostras competitivas: Óscar Ramos, dedicada aos videoclipes; Manuela Otto, voltada aos documentários; e Nei Szafir, destinada às produções de ficção.

A abertura do festival acontece nesta terça-feira (24), às 18h30. Na primeira noite, o público poderá acompanhar produções como “Acordei”, de Beatriz Procópio; “Sem Moagem”, de Calorosa; e “Herdeiras das Matriarcas”, de Wendy Lady, na mostra de videoclipes.

A programação de documentários inclui “Meu e Seu”, de Gabriel Freire; “A Boneka de Derìì”, de Ariska Derìì e Willian Daurício; e “Desfem”, de Manoella Fernandes e Polyana Santos. Já na mostra de ficção serão exibidos “O Caminhão do Lixo”, de Aiub Serrão; “Lança-Foguete”, de Willian Oliveira; e “Minha Tia Suzi”, de Tatiana Horevicht.

Na quarta-feira (25/11), a segunda sessão apresenta videoclipes como “Pode Olhar”, de Anabya y Jan, o Caos; “Rueira”, de Duca; e “Essa Moça”, de Lena Garcia. Entre os documentários estão “Logos”, de Britney Ferderline; “A Coroa de Ruby”, de Henrique Arruda; e “Memórias de lugar”, de Francy Junior e Keylla Gomes. A mostra de ficção reúne “Ainda te Amo”, de Hsu Chien; “Há Sinais”, de Édier Willian; e “Aparição”, de Ricardo Sékula.

Na quinta-feira (26/11), o festival apresenta a terceira sessão, com os videoclipes “Ilusão”, de Maíra; “Madalena”, de Malena; e “Lésbik’As”, de Horrorosas Desprezíveis. A mostra documental terá “Convidades Travessias”, de Mariellen Kuma; “Vânia & Valéria”, de Isabela Alves e Isabella Nascimento; e “Na Volta eu te Encontro”, de Urânia Munzanzu.

A programação de ficção da noite inclui “Frutinha”, de Giovanni Ojeda; “Menino do Guarda-chuva Vermelho”, de André Miranda; e “As Versões que Você Fez de Mim”, de Roger Barbosa.

Homenagem

Um dos momentos centrais da terceira edição será a homenagem a Bosco Fonseca, estilista, escritor e personalidade reconhecida por sua contribuição à arte, à moda e ao carnaval amazonense, além de sua atuação na história da comunidade LGBT+ em Manaus.

A programação especial está marcada para sexta-feira (27/11), com a exibição do documentário “Bosco Fonseca – Vida, Arte e Carnaval”, dirigido por Sérgio Cardoso. A obra apresenta aspectos da trajetória do artista e sua contribuição para a cultura local.

Participação do público

Outra novidade desta edição é a ampliação das categorias de premiação. Além do reconhecimento às melhores produções de cada mostra, o Júri Oficial também irá escolher os vencedores nas categorias Melhor Roteiro, Melhor Direção, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Atuação.

O público também poderá participar diretamente da avaliação por meio do Júri Popular. As cédulas serão distribuídas no início das sessões e deverão ser depositadas em uma urna ao final das exibições.

O 3º Festival de Cinema Close é uma realização da Cacique Produções, com apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo.

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