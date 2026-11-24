Uma frente fria está derrubando as temperaturas no Sudeste e colocando o Sul do país em alerta de grande perigo. Em São Paulo, as máximas podem registrar queda de 10°C até quinta-feira, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (24).
No Sul, a previsão indica temporais que podem provocar granizo e ventos de até 90 km/h. O alerta é classificado como de grande perigo.
A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e redobre os cuidados diante da mudança brusca no clima.
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