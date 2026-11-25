O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a saída de Henrique Vorcaro da prisão para a realização de exames médicos. A informação foi divulgada pela Jovem Pan nesta quarta-feira.
Na mesma decisão, o presidente do STF determinou que a direção do presídio informe, em até 24 horas, as providências adotadas para cumprir a determinação.
A reportagem não detalha o local onde Vorcaro está preso, o motivo da prisão, nem quais exames médicos serão realizados.
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