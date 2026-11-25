Fiação alimenta a ETA Mauazinho e operação de quatro dias reuniu 60 colaboradores

Os trabalhos preventivos da Águas de Manaus para o período de estiagem e de cheia continuaram com a substituição dos cabos de alta tensão que alimentam a Estação de Tratamento de Água (ETA) Mauazinho, realizada na semana passada. Uma força-tarefa de 60 colaboradores da concessionária atuaram na operação, que durou quatro dias.

Por operar em uma estrutura flutuante, a ETA Mauazinho exige cuidados específicos de manutenção. Os cabos são responsáveis por levar energia à estação, e a troca foi planejada para que a captação e o tratamento de água seguissem em funcionamento de forma segura conforme as mudanças dos níveis do rio.

Para fazer a retirada da fiação antiga e a instalação da nova, os trabalhos contaram com apoio de mergulhadores.

“Os desafios do rio Negro exigem uma operação preparada para diferentes cenários. A troca preventiva dos cabos de alta tensão da ETA Mauazinho é mais um passo para fortalecer a resiliência do sistema e assegurar a continuidade e a regularidade do abastecimento em Manaus”, afirma o diretor executivo da concessionária, Fábio Arruda.

Preparo para eventos extremos

O trabalho dá continuidade às ações adotadas desde as estiagens históricas de 2023 e 2024, quando todas as captações do rio Negro foram adaptadas. Na ETA Mauazinho, uma das medidas foi a instalação de uma bomba anfíbia há dois anos, que garante a captação de água mesmo em níveis mais críticos da vazante.

Desde 2023, a Águas de Manaus destinou mais de R$ 25 milhões à modernização da estrutura de captação. Entre as ações estão o rebaixamento de bombas verticais que operam no rio Negro e a instalação de cinco bombas anfíbias, distribuídas entre as quatro estações de captação que atendem toda Manaus.

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