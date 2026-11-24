O Amazonas poderá receber novos investimentos internacionais no setor industrial. O senador e governador eleito Omar Aziz recebeu, nesta terça-feira (24), em Brasília, uma delegação russa formada por representantes da empresa Sever Boats, que demonstrou interesse em instalar um estaleiro em Manaus para a produção de embarcações e veículos.

A reunião abriu espaço para discutir oportunidades de negócios no estado, especialmente no âmbito da Zona Franca de Manaus, e contou com a participação do deputado federal reeleito Saullo Vianna e do assessor parlamentar Farid Mendonça.

A delegação russa foi composta por Andrei Parshin, diretor-geral do grupo Sever Boats; Ilia Gatilov, vice-diretor da empresa; Daria Kurshinova, representante comercial da Rússia no Brasil; e Victor Sheremetker, chefe da Representação Comercial da Rússia no Brasil. Os dois últimos são diplomatas ligados à representação comercial russa no país.

Durante o encontro, Omar Aziz destacou a importância do interesse da empresa pelo Amazonas e afirmou que a competitividade proporcionada pela Reforma Tributária pode ampliar a capacidade do estado de atrair novos empreendimentos internacionais.

“Uma boa notícia para o Amazonas. Eu estou aqui com o grupo da Rússia que tem interesse em Manaus, na Zona Franca de Manaus, instalar um estaleiro para a produção de embarcações e de veículos. Isso é muito importante. Com a Reforma Tributária nós ficamos competitivos”, afirmou o senador.

Omar ressaltou que a chegada de novas empresas representa oportunidades de desenvolvimento econômico e ampliação do mercado de trabalho para a população amazonense.

“Quanto mais empresas forem para o nosso estado, mais geração de emprego e oportunidade nós vamos dar para os amazonenses”, acrescentou.

A possível instalação de um estaleiro em Manaus poderá abrir novas perspectivas para a cadeia produtiva naval, além de estimular atividades econômicas relacionadas à fabricação de embarcações e veículos.