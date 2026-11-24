A médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raíza Benites Praia se tornaram rés na Justiça do Amazonas pela morte de Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, ocorrida na madrugada de 23 de novembro de 2025. As duas respondem por homicídio qualificado com dolo eventual. O processo está na fase de instrução na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus, etapa em que serão reunidas provas e ouvidos os envolvidos para que a Justiça decida se o caso será submetido a julgamento popular. As informações são do portal Toda Hora.

A morte de Benício Xavier completou um ano neste domingo (23) e familiares da vítima cobram julgamentos. A investigação, conduzida pelo 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), apontou quatro pessoas: a médica e a técnica de enfermagem por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, e dois gestores da unidade hospitalar por homicídio culposo. O Ministério Público do Amazonas (MPAM), porém, apresentou denúncia apenas contra as duas profissionais de saúde.

Audiência e apurações nos conselhos

O advogado Nil Ferreira, que representa os pais da criança como assistente de acusação, informou que a audiência de instrução e julgamento está marcada para 21 de janeiro de 2027. Na sessão, serão ouvidas testemunhas, os pais de Benício e os profissionais envolvidos, além dos interrogatórios das duas acusadas.

Além da ação criminal, a conduta das profissionais é analisada pelos respectivos conselhos de classe. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) abriu sindicância e instaurou processo ético-profissional para verificar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte da médica. A informação foi confirmada pela corregedora do órgão, Gláucia Credi.

No Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), o processo ético-disciplinar contra Raíza Benites Praia tem julgamento previsto para 27 de novembro de 2026.

As apurações nas esferas criminal e administrativa seguem caminhos independentes. Na Justiça, a fase de instrução deverá reunir os elementos necessários para decidir se as acusadas serão levadas a júri popular.

Investigação

Para esclarecer as circunstâncias da morte, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) analisou prontuários médicos, depoimentos e informações extraídas de aparelhos celulares. Entre os elementos reunidos, os investigadores identificaram mensagens que indicariam que Juliana realizava vendas de cosméticos por aplicativo enquanto Benício apresentava um quadro grave na chamada sala vermelha do hospital. A polícia considerou a atividade um possível indicativo de indiferença diante da condição da criança e um dos elementos para sustentar a hipótese de dolo eventual.

No caso de Raíza, o inquérito apontou o descumprimento de protocolos de segurança do paciente. Segundo a investigação, a mãe de Benício e uma colega de trabalho alertaram a técnica sobre a dosagem inadequada de adrenalina que seria administrada. Mesmo após os avisos, ela teria dado continuidade ao procedimento.

Fora da esfera criminal, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) instaurou sindicância e processo ético-profissional para avaliar se houve negligência, imprudência ou imperícia da médica, segundo a corregedora Gláucia Credi. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) marcou para 27 de novembro de 2026 o julgamento do processo ético-disciplinar contra a técnica.

Atendimento e morte de Benício

Benício foi levado ao hospital com tosse seca e suspeita de laringite no dia 22 de novembro de 2025, conforme relato do pai, Bruno Freitas. Segundo ele, a médica prescreveu lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina intravenosa, de 3 ml, com intervalo de 30 minutos.

O pai afirmou que a família questionou a aplicação do medicamento diretamente na veia: “Meu filho nunca tinha tomado adrenalina pela veia, só por nebulização. Nós perguntamos, e a técnica disse que também nunca tinha aplicado por via intravenosa. Falou que estava na prescrição e que ela ia fazer”, relatou.

Após a reação ao medicamento, a criança foi encaminhada à sala vermelha, onde apresentou piora. A oxigenação chegou a aproximadamente 75%, e uma segunda médica foi chamada para iniciar o monitoramento cardíaco. Em seguida, a equipe solicitou um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para onde Benício foi transferido e o quadro continuou se agravando.

De acordo com o pai, a equipe informou que seria necessário realizar a intubação. Durante o procedimento, o menino sofreu as primeiras paradas cardíacas. Bruno também relatou que houve sangramento após a criança vomitar durante a intubação.

Apesar das tentativas de reanimação, o estado de saúde de Benício permaneceu com oscilações na oxigenação. Depois de uma nova piora, a criança morreu às 2h55 de domingo.