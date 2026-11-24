Nvidia anuncia volta de Jensen Huang ao comando da empresaA decisão do conselho da Nvidia de reintegrar o presidente-executivo Jensen Huang antes da conclusão das investigações sobre sua conduta levantou dúvidas sobre a independência do colegiado, segundo investidores e especialistas em governança corporativa ouvidos pela Reuters.🔎 Na prática, a independência de um conselho está ligada à capacidade de seus integrantes de fiscalizar a administração e tomar decisões sem se submeter aos interesses dos executivos ou de outros agentes externos.A decisão chama a atenção porque o conselho declarou estar satisfeito com a transparência de Huang e sua capacidade de liderar a empresa antes mesmo da conclusão da investigação interna. Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, isso levanta dúvidas sobre se os conselheiros tinham informações suficientes para tomar uma decisão independente.A Nvidia informou na segunda-feira que, após receber informações de integrantes de alto escalão do governo dos Estados Unidos, seu conselho “está confiante de que a reintegração do sr. Huang não representa risco à segurança nacional”.Apesar da volta de Huang, a investigação interna não foi encerrada. Segundo a Nvidia, um comitê independente do conselho continuará apurando as suspeitas de que o executivo tenha sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira, com a cooperação de Huang.Huang renunciou em 12 de novembro após revelações sobre relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma empresária suspeita, segundo autoridades americanas, de ter ligações com a inteligência chinesa.A reviravolta ocorreu poucos dias depois de o conselho descartar a volta de Huang e anunciar a busca por um sucessor, e colocou a atuação do presidente dos EUA, Donald Trump, e de seu governo no centro das discussões sobre a governança da Nvidia.As ações da fabricante de chips fecharam em alta de 31,5% na segunda-feira, enquanto Trump afirmava ter ajudado a convencer o conselho a reconduzir o executivo.LEIA MAISTraição, espionagem e investigação: entenda o caso que expõe a Nvidia e seu CEOAções da Nvidia podem ter rendido até R$ 90 milhões a Trump após volta de Huang, diz jornalA Nvidia também enfrenta investigações da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, e do Departamento de Justiça, sobre questões que vão desde sua contabilidade até suspeitas de contrabando de chips. A empresa não respondeu imediatamente aos questionamentos da Reuters para esta reportagem.A decisão enfraquece a credibilidade do conselho, na avaliação de Mark Levine, controlador da cidade de Nova York, que ajuda a administrar fundos de aposentadoria que detêm cerca de 5 milhões de ações da Nvidia.“Eles nos disseram categoricamente que ele não voltaria. Mudaram completamente de posição, sem qualquer explicação ou indicação de que as preocupações com responsabilidades legais e outras tenham sido resolvidas”, disse Levine em entrevista por telefone à Reuters.“Eles provaram que não são independentes, e essa é a qualidade essencial que exigimos de qualquer conselho”, disse ele.Jan van Eck, um dos grandes investidores da Nvidia por meio da gestora de investimentos VanEck, disse que o retorno de Huang provavelmente reduz as incertezas em torno da companhia, mas representa uma aposta de que não surgirão novas notícias negativas.“Eu esperava um processo mais típico de Washington, incluindo audiências no Congresso, que prolongasse essa decisão, mas acho que o governo está disposto a correr o risco de que não surjam novos fatos negativos”, disse van Eck por e-mail.Jensen Huang, CEO da Nvidia.Evelyn Hockstein/Reuters