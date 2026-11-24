A deputada estadual Joana Darc (UB) apresentou o Projeto de Lei nº 611/2026, que propõe proibir o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampidos em todo o território do Amazonas. A iniciativa busca proteger pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de idosos, crianças e animais, dos impactos provocados pelos ruídos intensos.

A proposta altera a Lei Estadual nº 6.458/2023, que consolida a legislação amazonense de proteção aos direitos das pessoas com TEA. O texto estabelece que a restrição se aplica a ambientes públicos e privados, abertos ou fechados, preservando a utilização de fogos de artifício exclusivamente visuais, sem estampidos ou efeitos sonoros ruidosos.

“A gente recebe muitos relatos de pessoas, em especial mães atípicas de crianças com TEA, falando sobre a realidade trágica dos fogos de artifício barulhentos. Infelizmente, esse barulho causa gatilho para episódios agudos de pânico, desespero e desregulação neuropsicológica, gerando sofrimento imensurável não apenas aos indivíduos atingidos, mas a todo o seu núcleo familiar”, justificou Joana Darc.

Penalidades e proteção

O projeto ainda prevê penalidades para quem descumprir a proibição, com multas de R$ 212,82 para pessoas físicas e R$ 425,64 para pessoas jurídicas, com valores dobrados em caso de reincidência.

Segundo Joana Darc, a proposta não é para prejudicar as manifestações culturais ou festas, como as queimas de fim de ano, mas torná-las mais seguras para todos, estejam presentes ou não no evento. Além disso, a parlamentar ainda ressaltou a importância de ajudar não somente as pessoas, mas também os animais.

“É importante ressaltar que não estamos tentando inviabilizar manifestações culturais ou comemorações festivas, mas, sim, adequá-las à realidade humanitária por meio do uso exclusivo de pirotecnia visual e silenciosa. Isso ajudaria tanto as pessoas, principalmente pessoas com TEA, quanto os animais, em especial os em situação de rua”, pontuou a parlamentar.

Importante ressaltar que a proposta segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a constitucionalidade de leis municipais que proíbem fogos com estampidos, considerando os impactos à saúde pública e ao meio ambiente. A iniciativa de Joana Darc também encontra respaldo na Constituição Federal, que permite aos estados legislar sobre proteção ambiental, controle da poluição e defesa da saúde.

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