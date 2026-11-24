Converter garrafas PET em desconto na passagem de ônibus é uma forma de aliar sustentabilidade e economia na capital. A iniciativa da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), incentiva a destinação correta de embalagens recicláveis por meio de máquinas coletoras da Ambipar, que transforma resíduos em pontos que podem ser trocados por benefícios no transporte coletivo.

A cada 100 pontos acumulados, o usuário recebe R$ 0,35 de desconto, creditados diretamente na conta PassaFácil. Cada garrafa PET vale 10 pontos. Para participar, basta baixar o aplicativo Triciclo, realizar o cadastro e depositar as embalagens nas máquinas coletoras. Os equipamentos estão disponíveis na sede do IMMU, nos terminais de integração T1, T2, T3 e T5, na Estação E3 (Santos Dumont) e na unidade do shopping Phelipe Daou.

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, destaca que a iniciativa une sustentabilidade, tecnologia e mobilidade urbana, oferecendo benefícios à população.

“Estamos mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados para a nossa cidade. Ao incentivar a destinação correta dos resíduos, contribuímos para um meio ambiente mais limpo e sustentável. Além disso, o cidadão transforma aquilo que seria descartado em benefícios, como desconto na passagem de ônibus”, destacou Elson.

Além dos créditos no transporte coletivo, o aplicativo Triciclo permite utilizar os pontos em outras modalidades, como transferência via PIX, descontos na conta de energia elétrica e recarga de celular.

Os resultados já demonstram o impacto da iniciativa. Segundo o Relatório de Uso e Sustentabilidade do IMMU, em outubro de 2026 foram recicladas 4.530 embalagens nas máquinas do instituto. A ação evitou a emissão de 217,9 quilos de dióxido de carbono (CO₂), economizou 487,6 quilowatt-hora (kWh) de energia e 556,5 litros de água, além de reduzir em 0,59 metro cúbico o espaço ocupado em aterros sanitários.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Manaus reforça a importância da participação da população na destinação correta dos resíduos, incentivando hábitos sustentáveis que contribuem para a preservação ambiental e ainda geram benefícios concretos para os cidadãos.