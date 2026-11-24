O Governo do Amazonas oficializou, nesta terça-feira (24), a assinatura dos Termos de Cessão de 30 novos terminais flutuantes destinados a comunidades rurais e ribeirinhas do interior. Executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o pacote contempla localidades distribuídas em 22 municípios amazonenses.

As estruturas fazem parte de um projeto que totaliza 50 plataformas fluviais já concluídas e prontas para operação no estado. A iniciativa recebeu investimento de R$ 54,8 milhões (R$ 54.810.363,93) e gerou 557 postos de trabalho diretos e indiretos durante a execução.

Os 30 terminais cedidos nesta etapa atenderão comunidades situadas nas seguintes cidades:

Alto Solimões e Calha do Juruá: Amaturá, Guajará, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

Amaturá, Guajará, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Calha do Purus: Boca do Acre, Pauini e Tapauá.

Boca do Acre, Pauini e Tapauá. Calha do Madeira: Borba e Manicoré.

Borba e Manicoré. Rio Negro e Médio Solimões: Barcelos, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira e Uarini.

Barcelos, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira e Uarini. Região Metropolitana e Baixo Amazonas: Autazes, Boa Vista do Ramos, Careiro, Careiro da Várzea, Maués, Nova Olinda do Norte, Parintins e Presidente Figueiredo.

Mobilidade fluvial e transporte escolar

O objetivo das instalações é facilitar a integração regional, melhorar o escoamento da produção local e garantir segurança no embarque e desembarque de passageiros que dependem dos rios como via principal de deslocamento.

Na área educacional, a melhoria na atracação de embarcações escolares beneficia diretamente cerca de 13 mil estudantes matriculados em 36 unidades de ensino. As plataformas oferecem proteção contra sol e chuva durante a espera e reduzem o risco de acidentes nas travessias diárias.

Para o prefeito de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), Gamaliel Andrade, a nova estrutura atende diretamente trabalhadores e moradores de áreas alagadas ou flutuantes do município. “Esse porto vai servir muito para os nossos pescadores, para o povo ribeirinho que chega com a produção e vai poder ter um lugar digno para atracar seu barco, a sua canoa”, afirmou.

Especificações técnicas das estruturas

Cada módulo foi projetado com 168 metros quadrados (14m x 12m) e capacidade para suportar até 15 toneladas de carga. O projeto técnico inclui:

Acesso e ancoragem: Estrutura metálica coberta, rampas com guarda-corpo, sistema de nivelamento, calços e cabeços de amarração.

Estrutura metálica coberta, rampas com guarda-corpo, sistema de nivelamento, calços e cabeços de amarração. Iluminação e sinalização: Sinalização náutica e seis refletores alimentados por energia solar (150W cada).

Sinalização náutica e seis refletores alimentados por energia solar (150W cada). Segurança e mobiliário: Duas boias salva-vidas, extintores de incêndio (6 kg), 36 defesas de pneu para amortecimento de impacto, quatro bancos e coletores de lixo seletivo.

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