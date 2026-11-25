Professores e pedagogos da rede estadual de ensino do Amazonas realizam uma paralisação de advertência nesta quarta-feira (25), em Manaus. A categoria cobra o restabelecimento do atendimento do plano de saúde. A mobilização foi aprovada durante assembleia do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical), realizada na terça-feira (24).

De acordo com a Asprom Sindical, a paralisação está prevista para os três turnos, manhã, tarde e noite. Como parte da mobilização, os profissionais foram convocados a se concentrar na Praça da Polícia, no Centro da capital, onde também está programado um ato público às 16h.

Além da paralisação, a categoria aprovou um indicativo de greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (30). A decisão definitiva, no entanto, dependerá de uma nova assembleia geral, marcada para o próximo sábado (28).

Plano de saúde suspenso

O principal motivo da mobilização é a suspensão dos atendimentos do plano de saúde Hapvida, utilizado pelos servidores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc).

A interrupção dos serviços está relacionada a débitos do Governo do Amazonas com a operadora. A suspensão tem provocado preocupação entre os trabalhadores da educação, que cobram a regularização dos repasses e a retomada da assistência médica.

Greve pode começar no dia 30

Sobre o indicativo de greve, o assessor jurídico do Asprom Sindical, professor Lambert Melo, afirmou que a expectativa da entidade é que o impasse seja resolvido antes da paralisação por tempo indeterminado.

O sindicato espera que a mobilização desta quarta-feira pressione o governo estadual a regularizar a situação e restabelecer os serviços de saúde dos profissionais da educação.

A reportagem solicitou posicionamento da Seduc. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.