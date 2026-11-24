Omar Aziz (PSD), o governador eleito do Amazonas, quer saber? Quem é o responsável pelo rombo de R$ 242 milhões que ele está herdando do governo passado – que na verdade são dois —, Wilson Lima (União) ou Roberto Cidade (União).

Numa viagem ao município de Tefé, Omar arregaçou que o “Estado está quebrado”, baseado nas informações que sua equipe de transição. Aziz apontou que esse débito de R$ 242 milhões vem sendo cobrado por prestadores de serviços médicos que afeta cerca de 3 mil profissionais da rede pública. Além disso o governador eleito citou gargalos que se estendem por áreas como educação e segurança. Ele também arregaçou situações vergonhosas, como o armazenamento de materiais escolares que não foram utilizados.

O governador tampão, Roberto Cidade já andou falando que seu governo já pagou R$ 40 milhões a empresas médicas e afirmou que o Estado havia quitado R$ 276 milhões nos quatro meses anteriores.

— Um passivo acumulado há anos que estava em negociação com as cooperativas para regularização – disse o governador.

Em publicações oficiais nas redes sociais em setembro de 2026, Cidade garantiu ter pago mais de R$ 300 milhões (e posteriormente mais de R$ 400 milhões) em dívidas antigas da saúde para regularizar os repasses às empresas médicas.

E quanto era o rombo?

Ninguém se atreveu a cutucar qual o valor real da dívida deixada por Wilson Lima, quando Roberto Cidade assumiu o governo interinamente, em maio de 2026. Ao menos não há nenhum levantamento oficial divulgado com o valor exato da dívida do estado no dia da posse.

R$ 7,53 bilhões com Wilson

No entanto, em 2025 a dívida Consolidada Líquida do Amazonas registrada pelo Tesouro Nacional era de R$ 7,53 bilhões, e o estoque total da dívida pública girava em torno de R$ 10,8 bilhões.

R$ 10,1 bilhões com Cidade

Em agosto de 2026, quando Cidade já estava sentado na cadeira de governador, o buraco já estava em cerca de R$ 10,1 bilhões (com Dívida Consolidada Líquida de R$ 6,05 bilhões).

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Isso antes da contratação de um novo empréstimo de R$ 1,462 bilhão em outubro de 2026.

Herança maldita

Depois de ser derrotas nas urnas, nas eleições de 2026, quando concorreu à reeleição, Cidade afirmou que encontrou o orçamento estadual praticamente comprometido ao assumir o governo, em maio, após a renúncia de Wilson Lima (União Brasil), seu aliado político.

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Segundo Cidade, a máquina pública está “muito sobrecarregada” e precisa ser reduzida, mas ele alegou não ter tido tempo para promover mudanças durante os nove meses à frente do Executivo.

Jogou Wilson na água

Mesmo sendo aliado de Lima, Cidade cutucou o ex-governador, responsabilizando-o pelo “pepino” que recebeu de suas mãos.

De quebra, Roberto deu uma de “bom moço” e pediu união e apoio ao governador eleito Omar Aziz (PSD).

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Parece que era até uma forma de preparar Omar para o rombo que ele encontraria pela frente em janeiro de 2027.

A mesma ladainha

Agora, caro leitor, vejam uma coincidência histórica.

Em janeiro de 2019, no início de seu primeiro mandato, o próprio Wilson Lima havia declarado que o Amazonas estava “quebrado”, mencionando dívidas herdadas de gestões anteriores.

Pau comendo na família

A mais recente internação de Jair Bolsonaro (PL) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, aprofundou o racha na família com novo atrito público entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e Carlos Bolsonaro (PL), único entre os filhos do primeiro casamento do ex-presidente que continua no Brasil.

Abandono de incapaz

Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira (20) com dores abdominais.

Michelle estava em viagem a Israel e voltou ao país no sábado (21).

O ex-deputado Eduardo e o senador Flávio Bolsonaro estão morando nos Estados Unidos.

Michelle confirma racha

Rachadinha : Michele quer é distância de Carlos Bolsonaro

Em março de 2025, em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia – outro baba-ovo mor do Jair –,Michelle confirmou o rompimento definitivo com Carlos.

A ex-primeira-dama revelou que o distanciamento começou no início do casamento devido à rejeição do enteado pelo fato de ela ser 27 anos mais nova que o ex-presidente.

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— Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu. Não sou obrigada a conviver, a Bíblia me dá esse respaldo.

Madrasta má

Quando anunciou a internação do pai, Carlos publicou no X uma mensagem interpretada como um recado para a madrasta, com quem não tem boa relação:

— Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito.

Pau nela!

Ao longo do fim de semana, a ex-primeira-dama foi alvo de uma série de ataques de militantes bolsonaristas no X, que a acusavam de ter abandonado Jair em um cenário de vulnerabilidade. Alguns se referem a ela pelo sobrenome de solteira, Firmo, para sugerir que Michelle não faz parte, verdadeiramente, da família Bolsonaro.

Pau nele!

No domingo (22), ao escrever nas redes sobre o estado do marido, Michelle rebateu:

—Não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé só enxergam amargura e o dessabor da vida.

Além de mentiroso…

Morando nos Estados Unidos e em local incerto, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, será citado por edital para apresentar defesasobre a acusação de calúnia contra o presidente Lula. Foi o que determinou, nesta segunda-feira (23), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciar o parlamentar.

…ele é caluniador!

No dia 3 de janeiro deste ano, Flávio Bolsonaro fez uma postagem na rede social X quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelo governo de Donald Trump.

Conforme a acusação, o parlamentar relacionou o nome de Lula aos crimes citados na publicação, como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, além de eleições fraudadas.

Xandão deu mole

Ao decidir que Flávio Bolsonaro deverá ser citado por edital, seguindo jurisprudência do STF, Moraes destacou que o senador foi obrigado a entregar os passaportes, mas fugiu para os Estados Unidos após o resultado das eleições presidenciais.

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O edital será publicado na internet, e o parlamentar terá 15 dias para apresentar defesa. Depois desse prazo, o ministro poderá determinar a atuação da Defensoria Pública, caso o senador não constitua um advogado particular.

Cara de pau à beça

Primeiro os meus: Irmãos Bessa, gentileza em família

O vereador Saimon Bessa (União) tomou uma decisão que está pegando muito mal.

Ele protocolou na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2026, que propõe a concessão do Título de Cidadão de Manaus ao deputado estadual Carlos Eduardo Bessa de Sá. Até ai tudo bem, se Carlinhos Bessa não fosse o próprio irmão.

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A justificativa da matéria afirma que a honraria busca reconhecer os serviços prestados pelo deputado tanto à capital quanto ao estado do Amazonas.

ÚLTIMA HORA

COMBATE AO NARCOTRÁFICO E AO DESMATAMENTO – Força Nacional recebe terceira lancha blindada para policiamento na Amazônia

Lancha blindada: o foco na redução do desmatamento e do garimpo ilegal e no combate ao tráfico de drogas

A Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP), vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), recebeu, na quinta-feira (19), em Macapá, a terceira lancha blindada destinada às operações na Região Norte. A entrega conclui o lote de três embarcações direcionadas à corporação no âmbito do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas).

Ao todo, a iniciativa contempla a entrega de 15 embarcações blindadas, sendo 12 distribuídas às forças de segurança dos estados da Amazônia Legal e três destinadas à Força Nacional, que atuarão estrategicamente no Amazonas, no Amapá e no Pará.

Adquiridas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aportados no Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), as embarcações têm como objetivo ampliar a capacidade operacional no patrulhamento fluvial, garantindo maior proteção balística e mobilidade às equipes empregadas em áreas remotas e de difícil acesso.

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As novas lanchas serão empregadas diretamente em operações integradas com as forças de segurança estaduais e os órgãos federais parceiros. Entre as frentes prioritárias de atuação estão:

— O combate às organizações criminosas que utilizam as rotas fluviais para o escoamento de ilícitos;

— A repressão aos crimes ambientais e infrações conexas, como o garimpo ilegal e o desmatamento;

— O enfrentamento aos delitos transfronteiriços e a proteção das regiões de fronteira.

ORGULHO

Fadinha: Rayssa encantou o Brasil e se tornou uma das principais atletas da modalidade no mundo

Rayssa Leal, de apenas 18 anos, conquistou na madrugada desta segunda-feira (23) o título da etapa da Copa do Mundo de skate street em Utsunomiya, no Japão. A maranhense brilhou na final, somou 176,03 pontos e superou a australiana Chloe Covell e a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica da modalidade. A disputa foi tão apertada que menos de um ponto separou as três primeiras colocadas.

Rayssa chegou à última parte da competição com uma apresentação de alto nível. Nascida em Imperatriz, no Maranhão, Rayssa ficou conhecida mundialmente ainda criança, quando um vídeo em que aparecia fantasiada de fada e executava manobras de skate viralizou nas redes sociais. Aos 13 anos, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021. Três anos depois, voltou ao pódio olímpico em Paris 2024, com a medalha de bronze.

VERGONHA

O cantor e compositor Chico Buarque acionou a polícia em 28 de setembro de 2026 após receber uma ameaça de morte na internet, enquanto o deputado distrital Chico Vigilante (PT) também relatou ameaça de morte em 17 de novembro de 2026.

Isto é uma vergonha! Chico Buarque (82 anos) registrou notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 2026.

O comentário ocorreu em publicação jornalística ligada ao apoio do artista a candidaturas do MST nas eleições de 2026, com a frase “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado”. A postagem foi removida por violar regras da plataforma.

Investigação: A defesa pediu inquérito para identificar o autor, apontado inicialmente como um médico com registro em Minas Gerais, e avaliou acionar o Conselho Regional de Medicina após confirmação oficial.

OUTRAS PALAVRAS