O Ministério Público (MP) protocolou nessa segunda-feira (23) na Justiça um pedido de recuperação judicial na administração do Corinthians. A ação civil pública foi registrada na Vara Cível do Tatuapé, pelos promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antonio Marques. Agora, a decisão sobre os próximos passos será tomada pelo Judiciário.

O pedido do MP pede o afastamento imediato do presidente do Corinthians, Osmar Stábile, e do vice-presidente do clube, Armando Mendonça, e a nomeação de uma comissão interventora independente, composta por três profissionais especializados nas áreas jurídica, financeira e de compliance.

A intervenção judicial é uma medida determinada pela Justiça para afastar temporariamente os responsáveis pela administração de uma instituição e estabelecer mecanismos de controle sobre sua gestão, quando há indícios de irregularidades ou situações que comprometam seu funcionamento.

No caso do Corinthians, o pedido do MP tem como objetivo transferir temporariamente a condução administrativa do clube a uma comissão interventora independente, para fiscalizar as contas, revisar contratos e adotar medidas para reorganizar a situação financeira e institucional. É importante frisar que a medida, caso seja autorizada pela Justiça, não significa a extinção do clube, mas uma intervenção excepcional em sua estrutura administrativa.

Em um documento com mais de 100 páginas, o MP cita que a intervenção teria um prazo de três meses, com possibilidade de prorrogação mediante justificativa. O órgão também pede que a medida seja reavaliada após 45 dias.

Dívida de R$ 2,8 bilhões

Em outra parte da petição, o Ministério Público aponta que os elementos reunidos durante toda a investigação apontam para uma situação de “pré-insolvência” no Corinthians. Os promotores afirmam que a dívida do clube está em R$ 2,8 bilhões e que a mesma cresce rapidamente. A equipe paulista acumula patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,05 bilhão e enfrenta um déficit de capital de giro de R$ 663 milhões.

“Sob o aspecto financeiro, como será visto a seguir, os elementos examinados apontam que o Clube se encontra em estado de pré-insolvência, com dificuldades para cumprir obrigações financeiras, tributárias, trabalhistas e desportivas, circunstância que coloca em risco sua sustentabilidade econômica e reforça a necessidade de medidas estruturais urgentes para recuperação financeira e preservação de suas atividades”Petição do Ministério Público

“O endividamento de mais de R$ 2.800.000.000,00, em contínuo crescimento, representa a manifestação mais visível de um quadro institucional mais amplo, relacionado ao modo pelo qual o Clube vem sendo administrado e fiscalizado ao longo dos anos”, completou o MP.