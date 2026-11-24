O Nacional-AM conquistou mais um título no futebol amazonense. Na noite desta segunda-feira (23), o Leão da Vila Municipal venceu o RB do Norte por 3 a 0, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, e garantiu o título do Campeonato Amazonense Sub-18. Alejandro, Paulo e Stanlley marcaram os gols da decisão.
A conquista reforça a boa temporada do clube, que também mantém presença de destaque no futebol profissional. Atual campeão amazonense da categoria principal, o Nacional amplia sua sequência de resultados positivos com mais um troféu nas categorias de base.
Em pouco mais de uma semana, o clube conquistou dois títulos estaduais na formação de atletas. No último dia 14, a equipe também levantou a taça do Campeonato Amazonense Sub-14, após vencer o Guerreirinhos por 6 a 5 nos pênaltis, depois de empate sem gols no tempo regulamentar.
Campanha até o título
Na primeira fase do Campeonato Amazonense Sub-18, o Nacional terminou na segunda colocação, com 13 pontos. Na semifinal, a equipe eliminou o Manauara após empate sem gols no tempo regulamentar e vitória nas cobranças de pênaltis.
O RB do Norte chegou à decisão como líder da primeira fase, com 15 pontos. Na semifinal, a equipe venceu o Manaus por 7 a 1 e garantiu a classificação para a disputa do título.
A final entre Nacional e RB do Norte também marcou o encerramento do calendário de competições de base da Federação Amazonense de Futebol (FAF) em 2026.
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