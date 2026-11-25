A Receita Federal publicou nesta terça-feira (24) uma resolução que traz mudanças para quem é optante do Simples Nacional. As novas regras afetam a nota fiscal e o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) a partir de janeiro.

De acordo com a resolução, quem apurou pelo regime de caixa em 2026 deverá incluir em dezembro as vendas ainda não recebidas. A medida vale para os contribuintes que fizeram essa opção de apuração ao longo do ano.

Outra mudança é que, em janeiro, o IBS e a CBS passam a entrar na guia do regime. Ou seja, os dois tributos serão incluídos no documento de arrecadação do Simples Nacional.

As informações são da Jovem Pan.

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