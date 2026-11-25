Com atividades nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, companhia ampliou o intercâmbio científico e antecipou as celebrações de seus 35 anos

A ICC Nutrição Animal – líder global em soluções naturais à base de levedura de cana-de-açúcar para nutrição, saúde, bem-estar e performance animal – encerrou seu calendário internacional de eventos de 2026 com a participação no 333 Experience Congress Latam, realizado de 18 a 20 de novembro, em Guadalajara, no México. O encontro, dedicado aos desafios da suinocultura latino-americana, marcou o fim de um ano de intensa atuação da companhia em importantes feiras e congressos do setor, com atividades voltadas à difusão de conhecimento científico, ao relacionamento com parceiros e à apresentação de tecnologias para a produção animal.

Durante o congresso, Everton Muro – Especialista Técnico em Monogástricos da ICC Nutrição Animal, mestre e doutor em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) – ministrou a palestra “Nutrição funcional de nova geração para a suinocultura moderna”. A apresentação abordou como a imunonutrição e o uso estratégico de aditivos à base de levedura de cana-de-açúcar podem contribuir para a proteção da barreira intestinal, a modulação da resposta imune e a eficiência alimentar dos suínos, com foco na aplicação desse conhecimento aos desafios sanitários e produtivos enfrentados nas granjas.

“A saúde intestinal tem impacto direto sobre o aproveitamento dos nutrientes e a capacidade dos suínos de responder aos desafios sanitários. Quando trabalhamos com estratégias nutricionais que favorecem a integridade do intestino e o equilíbrio imunológico, contribuímos para reduzir os efeitos desses problemas sobre o desempenho dos animais. Nossa proposta foi mostrar como esse conhecimento pode orientar decisões práticas nas granjas e ajudar os produtores a alcançar resultados mais consistentes”, explica Muro.

Presença internacional

A participação no México concluiu uma agenda que passou por diferentes mercados ao longo de 2026. Entre os principais eventos estiveram a International Production & Processing Expo (IPPE) e o Petfood Forum, ambos nos Estados Unidos; o Congresso Latino-americano de Avicultura (Ovum), na Guatemala; e a EuroTier, na Alemanha.

Com estandes próprios nessas quatro feiras, a ICC apresentou seu portfólio a públicos de diferentes segmentos da produção animal. A programação internacional incluiu ainda simpósios e encontros científicos, nos quais especialistas da companhia compartilharam pesquisas e discutiram aplicações da biotecnologia na nutrição de diversas espécies.

“Encerrar o ano no México tem um significado importante para nossa atuação na América Latina. A suinocultura da região reúne produtores que buscam respostas cada vez mais específicas para seus desafios, e o contato direto com esse público nos ajuda a compreender suas necessidades e fortalecer parcerias. Ao longo de 2026, estivemos próximos de profissionais de diferentes mercados, compartilhamos conhecimento e ampliamos oportunidades de colaboração. Esse relacionamento é fundamental para orientar nossas prioridades para o próximo ano”, pontua Paulo Freitas, Gerente de Vendas – México da ICC Nutrição Animal.

Rumo aos 35 anos

O calendário de 2026 foi marcado, ainda, pelas primeiras comemorações dos 35 anos da ICC Nutrição Animal, que serão completados oficialmente em maio de 2027. A trajetória da empresa reúne mais de R$ 100 milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento, mais de 400 estudos científicos, mais de 50 artigos publicados e parcerias com mais de 40 centros de pesquisa e universidades. Esse trabalho sustenta a presença de suas soluções em mais de 70 países e o compromisso de continuar desenvolvendo alternativas naturais que conciliem saúde, desempenho produtivo e responsabilidade ambiental.

Sobre a ICC Nutrição Animal

Empresa líder global em soluções naturais à base de levedura de cana-de-açúcar para nutrição, saúde, bem-estar e performance animal, tem presença internacional, com filiais espalhadas pelo mundo (Estados Unidos, Europa e China) e exportação para mais de 70 países. Com mais de 30 anos de história, a empresa tem a missão de agregar valor à nutrição animal e alimentar o mundo com produtos saudáveis, seguros, acessíveis e disponíveis, para uma população mundial em constante combate à fome. Tudo isso de forma sustentável e cuidando das pessoas. Mais informações: www.iccbrazil.com

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