O ministro Alexandre Moraes determinou a destruição dos passaportes de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
Filipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado, após Bolsonaro perder as eleições de 2022.
A decisão de Moraes foi divulgada nesta quarta-feira (25).
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