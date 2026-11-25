O Governo do Amazonas informa que as aulas da rede estadual de ensino médio e da Universidade Estadual (UEA) estarão suspensas em Manaus, Parintins, Itapiranga e Maués a partir da tarde desta quarta-feira (25), em razão do agravamento da qualidade do ar, provocado pela fumaça das queimadas. O prefeito de Manaus, Renato Junior, também anunciou, na manhã de hoje (25), o fechamento da rede pública municipal esta semana pelo aumento no número de atendimentos a crianças com problemas respiratórios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

“Quinta e sexta-feira não haverá aulas na rede pública municipal de ensino, em decorrência da péssima qualidade do ar e também do aumento de atendimentos às crianças com problemas respiratórios em nossas UBSs. Neste momento, a nossa prioridade é proteger a saúde das nossas crianças”, afirmou o prefeito.

A suspensão será mantida durante toda a quinta-feira (26) e sexta-feira (27). A medida tem como objetivo preservar a saúde e o bem-estar dos estudantes e dos profissionais da educação.

A medida segue as diretrizes do Procedimento Operacional Padrão (POP), fundamentadas na Nota Técnica Conjunta nº 22/2026 – SES-AM/FVS-RCP, de 7 de agosto de 2026. O documento orienta a adoção de medidas preventivas para proteger a saúde e o bem-estar da comunidade escolar diante das condições da qualidade do ar e determina as estratégicas pedagógicas e registros formais a serem adotados.

O Governo do Amazonas reitera que segue atuando diuturnamente no combate às queimadas e realizando o monitoramento permanente da qualidade do ar em todo o estado, adotando as medidas necessárias para proteger a população.

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