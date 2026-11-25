O inglês Raheem Sterling, ex-jogador da seleção da Inglaterra, foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa por direção perigosa e posse de óxido nitroso, e a dois meses adicionais, também suspensos, por não ter conseguido fornecer uma amostra de bafômetro.

A pena ficará suspensa por 18 meses, razão pela qual ele não irá para a prisão se não reincidir. Além disso, o atleta terá que cumprir 100 horas de serviços comunitários e terá a carteira de habilitação suspensa por um período de dois anos.

Sterling, de 31 anos, está sem clube desde que passou seis meses no Feyenoord, da Holanda, na última temporada.

O jogador sofreu um acidente com sua Lamborghini em 28 de maio e, segundo o que foi relatado no tribunal de Basingstoke, foi abordado e detido depois que várias testemunhas alertaram a polícia, preocupadas com seu estado ao volante.

Sterling, que admitiu ter um problema com o óxido nitroso, foi encontrado no banco do passageiro com vários cilindros dessa droga, além de um balão para poder inalá-la. A posse dessa substância, conhecida como “gás do riso”, é crime na Inglaterra desde 2023.

O jogador declarou-se culpado da acusação de direção perigosa, da de posse de drogas e de uma acusação adicional por não ter conseguido realizar o teste do bafômetro.