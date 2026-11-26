A Prefeitura de Manaus suspendeu as atividades ao ar livre em espaços públicos até sexta-feira (27) em razão da má qualidade do ar provocada pelo aumento da concentração de fumaça. A medida, anunciada na quarta-feira (25), busca reduzir a exposição da população à poluição e prevenir possíveis problemas de saúde.
De acordo com a nota divulgada à imprensa, a suspensão atinge os parques Gigantes da Floresta, Cidade da Criança e do Idoso, além dos Complexos Municipais de Educação Especial (CMEEs). Os Centros de Esporte e Lazer (CELs) também permanecerão temporariamente fechados durante o período.
O projeto Faixas Liberadas continuará funcionando, mas com redução das vias destinadas às atividades. Nesse caso, a participação ficará a critério da população.
Qualidade do ar ruim
Segundo o boletim de monitoramento da Defesa Civil de Manaus, a qualidade do ar na capital foi classificada como ruim nesta quarta-feira (25). A concentração de material particulado fino (MP2,5) chegou a 67,8 microgramas por metro cúbico (µg/m³), às 18h.
O monitoramento considera dados de 14 sensores da plataforma PurpleAir, e a classificação divulgada tinha validade até as 23h desta quarta-feira.
Orientações
A Defesa Civil municipal orienta os moradores a intensificarem os cuidados, principalmente crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias, grupos mais vulneráveis aos efeitos da poluição atmosférica.
Entre as recomendações estão manter a hidratação, utilizar máscaras, evitar exercícios físicos ao ar livre e acompanhar os alertas oficiais sobre a qualidade do ar.
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