A dor sentida depois da atividade física é tema de dúvida comum entre quem se exercita. A fisioterapeuta Monica Schapiro explica o que a dor tardia realmente significa.
A informação foi divulgada pela Jovem Pan, em matéria publicada nesta quinta-feira (26).
O esclarecimento da fisioterapeuta ajuda o público a entender melhor as reações do corpo após o treino.
👁 11 visualizacoes
- Paulinho segue afastado do Palmeiras após lesão na panturrilha (53 visualizacoes)
- Alunos de Barcelos transformam caroço de açaí e piaçava em tecnologia e levam Biofiltro à final do Solve for Tomorrow (43 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 22 de novembro de 2026 (42 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 20 de novembro de 2026 (41 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 21 de novembro de 2026 (39 visualizacoes)