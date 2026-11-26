A dor sentida depois da atividade física é tema de dúvida comum entre quem se exercita. A fisioterapeuta Monica Schapiro explica o que a dor tardia realmente significa.

A informação foi divulgada pela Jovem Pan, em matéria publicada nesta quinta-feira (26).

O esclarecimento da fisioterapeuta ajuda o público a entender melhor as reações do corpo após o treino.

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