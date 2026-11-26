O Atlético-MG estava perto da derrota quando Tomás Cuello marcou, na reta final, e definiu o 1 a 1 com o Corinthians nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão.
O gol de Cuello apareceu no fim do jogo e garantiu o empate para o time mineiro, que perdia até os momentos derradeiros da partida.
O confronto foi válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e teve como palco a Arena MRV, em Belo Horizonte.
Fonte: Jovem Pan
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