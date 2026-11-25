O Corinthians entra na reta final do Campeonato Brasileiro pressionado pela luta contra o rebaixamento. Na 17ª colocação, com 40 pontos, o time precisa conquistar pelo menos mais cinco pontos nas três rodadas restantes para garantir a permanência na Série A, independentemente dos resultados dos concorrentes.
A equipe comandada por Clarence Seedorf tem nove pontos em disputa e pode alcançar a pontuação necessária com uma vitória e dois empates. Outra possibilidade é conquistar duas vitórias nos três compromissos finais.
O primeiro desafio será nesta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Uma vitória levará o Corinthians aos 43 pontos e poderá tirar o clube da zona de rebaixamento ainda nesta rodada.
Depois, o Timão terá um confronto direto contra o Grêmio, no domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena. A última partida será diante do Remo, em Belém, no dia 2 de dezembro, às 21h30.
O duelo contra o Grêmio se torna uma decisão porque a equipe gaúcha também está ameaçada pela queda. Já o Remo, adversário da última rodada, está matematicamente rebaixado, mas o resultado ainda será decisivo para as contas corintianas.
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