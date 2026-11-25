Nesta quinta-feira (26/11), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), disponibilizará 2.017 aparelhos celulares para devolução, durante um mutirão de entrega.

Além dos novos aparelhos recuperados, o edital contempla os nomes de outras 550 pessoas que tiveram seus celulares disponibilizados em editais anteriores do programa RecuperaFone, mas que ainda não compareceram para realizar a retirada.

Os dispositivos, que haviam sido furtados ou roubados, foram recuperados por meio do programa RecuperaFone e estarão disponíveis na sede do Nirc, das 8h às 17h. Os nomes das pessoas que tiveram seus aparelhos localizados podem ser consultados no edital, já disponível no site da SSP-AM (ssp.am.gov.br).

A entrega marca o “Dia D” da segunda fase da Operação Última Chamada, que tem como objetivo combater a receptação em todo o país. Em vigor desde o dia 11 de novembro, a iniciativa reforça a fiscalização em estabelecimentos comerciais, cumprimento de mandados de prisão e de Busca e Apreensão.

“Nosso trabalho vai além da recuperação dos celulares. As equipes do Nirc investigam os crimes, identificam os aparelhos e localizam seus legítimos proprietários para que os bens sejam devolvidos. Cada devolução representa a concretização desse trabalho e, principalmente, um retorno positivo à população”, ressaltou o delegado titular do Nirc, Bruno Hitotuzi.

Resultados alcançados em 2026

Este é o quinto edital do RecuperaFone lançado pela SSP-AM em 2026. O último, publicado em outubro, disponibilizou 800 celulares recuperados.

As equipes do Nirc seguem atuando tanto na retirada de aparelhos furtados ou roubados de circulação quanto na identificação dos proprietários, garantindo que os dispositivos encontrados possam retornar aos seus legítimos donos.

A SSP-AM reforça a importância de que os cidadãos contemplados nos editais anteriores, e que ainda não realizaram a retirada dos aparelhos, aproveitem o mutirão para recuperar seus bens.

Informações para o recebimento dos aparelhos pelos proprietários

A sede do Nirc, onde serão realizadas as entregas, está localizada na Rua General Miranda Reis, nº 11, Conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, em Manaus.

Os cidadãos que tiverem seus nomes publicados no edital de devolução devem comparecer ao local indicado, portando documento oficial com foto, para confirmar sua identidade e realizar a retirada do aparelho.