O Fast já conhece seus adversários na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027. Representante do futebol amazonense na principal competição de base do país, o Tricolor de Aço integra o Grupo 27, ao lado de Osasco Sporting-SP, Fluminense e Batalhão-TO.

Os jogos da chave serão disputados no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, no interior paulista. Esta será a sétima participação do clube amazonense na Copinha, que reúne equipes de diversas regiões do Brasil.

A vaga na competição foi conquistada após uma campanha de destaque no Campeonato Amazonense Sub-20. Atual campeão estadual da categoria, o Fast garantiu o título ao vencer o Amazonas por 1 a 0 na decisão.

Na disputa nacional, o objetivo da equipe será avançar pela primeira vez à segunda fase. Até hoje, o Nacional é o único representante do Amazonas que conseguiu superar a fase de grupos da Copinha, feito alcançado em 2008.

Entre os adversários da chave, o Fluminense já enfrentou o Fast na primeira fase da competição. O encontro aconteceu em 2022, quando as equipes dividiram o mesmo grupo.

Formato e datas da competição

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027 será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Ao todo, 128 equipes estarão distribuídas em 32 grupos, com quatro participantes cada.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único, e os dois melhores colocados de cada chave avançam para a etapa eliminatória.

A partir da segunda fase, os confrontos serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição dos classificados ocorrerá nas cobranças de pênaltis.

A final está prevista para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O Cruzeiro é o atual campeão, após vencer o São Paulo na decisão de 2026.

A organização ainda divulgará a tabela detalhada, com datas, horários e ordem dos confrontos. Para a edição de 2027, poderão ser inscritos jogadores nascidos entre 2006 e 2011, respeitando o limite de 30 atletas por equipe.

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