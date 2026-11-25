Endividamento de risco segundo o BCAgência BrasilO Conselho Monetário Nacional (CMN), do qual fazem parte os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e o Banco Central, anunciou nesta quarta-feira (25) um conjunto de medidas para conter o endividamento da população.Segundo o comunicado, as ações “reforçam a necessidade de as instituições identificarem, monitorarem e mitigarem o risco de crédito, em especial o risco associado ao nível de endividamento dos tomadores”.A maior parte das novas regras entra em vigor em 1º de julho de 2027 (mais detalhes abaixo).Limite do cartão de créditoUma das principais medidas determina que as instituições emissoras de cartão de crédito reduzam gradualmente o limite de clientes que, nos últimos seis meses, deixaram de pagar o valor total de três ou mais faturas, em meses diferentes, e financiaram o saldo restante por meio do crédito rotativo.De acordo com o comunicado divulgado pelo Banco Central, o objetivo é preservar o uso do cartão como meio de pagamento e reduzir os riscos de endividamento elevado ou excessivo.Os critérios para a redução do limite deverão estar previstos em contrato e os clientes precisarão ser comunicados sobre a aplicação da medida.A restrição deixará de valer quando o consumidor pagar integralmente seis faturas consecutivas ou quitar toda a dívida no rotativo.Para identificar o uso recorrente dessa modalidade de crédito, as instituições financeiras terão de considerar os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro.Contratação de créditoO CMN definiu que a contratação de crédito precisa ocorrer “em canais seguros, de forma a assegurar a intenção dos consumidores no momento da contratação e a legitimidade das concessões”.Segundo a norma, as ofertas poderão continuar a ser feitas por telefone, por aplicativos de mensagens e por outros canais permitidos. Mas a contratação só poderá ser concluída pelos canais eletrônicos da própria instituição.Isso significa que as operações só poderão ser concluídas por meio:dos aplicativos e dos canais de internet banking; edo atendimento presencial autorizado.

Em todos os casos, ainda de acordo com o CMN, as instituições são obrigadas a confirmar a identidade do cliente, garantir a autenticidade da contratação e registrar a concordância do cliente.

Os clientes com dívidas em atraso há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantias ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las deverão contar com proteção reforçada.

“A instituição não poderá aumentar sua exposição a esses clientes nas modalidades sem garantia”, diz comunicado divulgado pelo Banco Central.

Acompanhamento do risco

De acordo com as regras aprovadas pelo CMN, as instituições deverão estabelecer procedimentos internos para identificar, acompanhar e tratar situações de endividamento e de comprometimento financeiro elevado ou excessivo.

“A abordagem é proporcional ao perfil de risco de cada instituição e o arcabouço abrange pessoas físicas e jurídicas, admitindo critérios diferenciados segundo as características das contrapartes”, afirmou o comunicado.