E aí, cinéfilo de plantão! O último final de semana de novembro chegou com tudo e as plataformas de streaming estão pegando fogo — e não é só por causa das festas de fim de ano se aproximando. Netflix, Prime Video, Disney+ e Max estão disputando seu sofá com lançamentos que vão de dramas de guerra emocionantes a ficção científica cabeça, passando por aventuras mágicas e até uma dose de vergonha alheia que rende boas risadas. Separamos os sete títulos que estão dominando as listas de mais assistidos hoje, com notas que vão de zero a 7,7 — sim, tem de tudo um pouco nessa lista! Então pega a pipoca, escolhe seu streaming favorito e vem conferir o que está bombando.

Começando pelo lado mais emocionante da lista, **The Mosquito Bowl** (nota 7.0/10) chega para arrancar lágrimas até dos mais durões. Ambientado logo após o ataque a Pearl Harbor, o filme acompanha quatro estrelas do futebol americano universitário que trocam os gramados pelos fuzileiros navais, descobrindo na prática o verdadeiro significado de irmandade — e o preço altíssimo da guerra. É aquele tipo de produção que mistura esporte, história e emoção na medida certa, disponível no Prime Video, e que vale cada minuto para quem curte um bom drama de época com mensagem forte.

Agora, se você gosta de emoção mas prefere algo mais pé no chão (e com final edificante), **O Pequeno Guerreiro** (nota 7.7/10) é a maior nota da nossa lista e não é por acaso. Jake, um fuzileiro naval ferido, assume o papel de mentor do sobrinho tímido e angustiado, Marc, usando os princípios do treinamento militar para ajudá-lo a encarar o temido ensino médio. É uma história de superação e laços familiares que aquece o coração, disponível no Disney+, e que conquistou o público justamente pela simplicidade e sinceridade — daquelas produções para assistir com a família toda reunida.

Falando em magia e diversão leve, **Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe** (nota 6.3/10) é a pedida certa para quem quer desligar o cérebro e se divertir. A trama acompanha uma adolescente desajeitada e sua mãe perfeccionista que, de repente, descobrem que suas esquisitices são na verdade poderes mágicos — e que existe um reino encantado escondido esperando por elas. Com notas medianas mas um charme inegável, o filme está disponível na Netflix e no Disney+ e é ótimo para uma sessão pipoca descompromissada com a criançada.

Já para os fãs de fantasia épica, **O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder** (nota 7.2/10) segue firme e forte entre os mais assistidos. A série acompanha um grupo de personagens enfrentando o ressurgimento do mal na Terra-média, passando pelas Montanhas de Névoa, pelas florestas de Lindon e pelo reino de Númenor, construindo legados que ecoam por eras. Disponível no Prime Video, é a escolha certa para quem quer imersão total em um universo rico e visualmente deslumbrante — e a nota 7.2 mostra que a produção continua agradando boa parte do público.

Agora, nem tudo são flores no streaming, e **Blade Runner 2099** (nota 5.1/10) é a prova disso. A série acompanha Cora, uma fugitiva que se tornou Blade Runner, unindo forças com Olwen, uma replicante à beira da morte, para caçar um fugitivo numa Los Angeles renascida — e juntas descobrem uma verdade que pode destruir a frágil cidade. Disponível na Max, a produção divide opiniões: tem quem ame a estética cyberpunk e a atmosfera densa, e tem quem ache que a trama não decola. Vale a curiosidade, especialmente para fãs do universo original.

E olha, tem espaço até para o caos absoluto nesta lista! **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10) é o exemplo perfeito de filme que todo mundo comenta — mesmo que seja para reclamar. A trama coloca heróis icônicos de três universos diferentes em rota de colisão mortal diante de uma ameaça existencial sem precedentes, e está disponível no Disney+. A nota zerada assustou, mas a verdade é que o buzz nas redes é enorme, e às vezes a gente só quer assistir para entender a polêmica e formar opinião própria, né? Vai encarar?

Fechando a lista com uma dose de romance e vergonha alheia (do bom), **Nove às Seis** (nota 0.0/10) é a série sul-coreana que está dando o que falar. A trama segue Kang Yi-ji, gerente da Chronic Motors, acusada de incendiar um carro e prestes a perder o cargo — e em meio a todo esse caos corporativo, ela ainda busca amor e felicidade no trabalho. Disponível na Netflix, a produção tem aquele tempero de dorama que prende o espectador, e mesmo com a nota baixíssima, o público está maratonando para descobrir se Yi-ji consegue virar o jogo. Curiosidade pura!

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