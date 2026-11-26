O Irã negou que esteja desenvolvendo armas químicas. A informação consta em notícia publicada pela Jovem Pan, que também registra a acusação iraniana de que Israel busca um pretexto para uma guerra.
Segundo a notícia, o ministro da Defesa de Israel afirmou que Tel-Aviv e Washington se preparam para lançar uma ofensiva conjunta contra o país persa.
A reportagem, porém, não detalha como o Irã fez a negação nem como reagiu especificamente à declaração do ministro israelense.
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