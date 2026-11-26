O Corinthians deixou escapar a vitória no acréscimo e empatou com o Atlético-MG, em Belo Horizonte. A informação é da Jovem Pan.
Com o resultado, o Timão agora se concentra no duelo direto contra o Grêmio, segundo a fonte. O objetivo é se manter fora da zona da degola.
A partida contra o time gaúcho é tratada como decisiva para o Corinthians na luta contra o rebaixamento.
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